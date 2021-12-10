TPAO: "Mardin'de ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" - Son Dakika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( TPAO ) şirketi tarafından yapılan açıklamada, " Mardin 'in Nusaybin ilçesinin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirdik" denildi.

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu