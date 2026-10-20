Trabzon\'da Değirmendere Viyadüğü yükseliyor, fore ve plastik kazık imalatı bitti

Trabzon'da Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu'nu birbirine bağlayacak ulaşım projesi kapsamında yapımı süren Değirmendere Viyadüğünde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yükselen viyadükler, projenin son şeklini almaya başladığını ortaya koyuyor.

Trabzon'da yapımı bitme aşamasına gelen Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki ulaşımı sağlayacak proje kapsamında inşa edilen Değirmendere viyadüğünde çalışmalar sürüyor. İnşaatın geldiği aşamada viyadükler belirgin şekilde yükselirken, projenin genel silueti de ortaya çıkmaya başladı.

Toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki kol bağlantılarından oluşan Değirmendere viyadüğünde fore kazık ve plastik kazık imalatlarında sona gelindi. Proje kapsamında 721 adet olmak üzere toplam 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık imalatı gerçekleştirildi.

Sahil yoluna doğrudan bağlantı hedefleniyor

Proje kapsamında Sahil (Liman) Kavşağı'nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok imalatları da aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Değirmendere ve Maçka Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Maçka Vadisi'nden güney yönünden gelen trafiğin tünel ve viyadükler aracılığıyla doğrudan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaştırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha akıcı hale gelmesi amaçlanıyor.