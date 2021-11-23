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Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor - Son Dakika

Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor

23.11.2021 09:42
Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde güreş devesi sahibi Sefer Taşkın, traktörü ile devesini Kazdağları'nda güreşlere hazırlıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde güreş devesi sahibi Sefer Taşkın, traktörü ile devesini Kazdağları'nda güreşlere hazırlıyor. Taşkın, devesine her gün 10 kilometrelik antrenman yaptırıyor.

Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyündeki damında 'Çoşkun Altar' isimli güreş devesine bakan Sefer Taşkın (64), devesine traktörü ile idman yaptırıyor. Sefer Taşkın, her gün Küçüktepe köyündeki Çoşkun Altar adlı devesine bakmak, güreşlere hazırlamak için köye geldiğini ve devesini traktör ile yürüttüğünü söyledi. Güreş devesi hakkında bilgi veren Sefer Taşkın, "Devemizi güreşlere hazırlıyoruz. Bu sene güreşlerimiz ağır olacak. Bunun için her gün 5 kilometre traktörle çalışıyoruz. 10 kilometre günlük idmanımız var. İnşaallah sezonu hayırlısı ile çıkaracağız. Bütün deveci arkadaşlar ve vatandaşlar güreşlere çok meraklı. Bir iki senedir pandemiden dolayı güreş olmuyordu. Bu yıl kazasız belasız güreşlerimizi yapacağız. Devemizi burçak, arpa, kırık buğday ve havuçla besliyoruz. Kazdağı'nın temiz havası bizim için ve devemiz için büyük bir nimet, çok şanslıyız" dedi. - ÇANAKKALE

Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor
Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor
Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor
Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor
Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktörü ile güreş devesine Kazdağları'nda idman yaptırıyor - Son Dakika
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