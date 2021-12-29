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Tropikal iklim balıkları jeotermal kaynak su ile yetiştirilecek - Son Dakika

Tropikal iklim balıkları jeotermal kaynak su ile yetiştirilecek

29.12.2021 11:35
Tropikal iklim balıkları jeotermal kaynak su ile yetiştirilecek

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi, ilçenin yüzde 90'nına yakın kısmını ısıttığı jeotermal kaynak suyunu, dönüşümünde bir kez daha kullanarak akvaryumda tropikal iklim balıkları yetiştirmeye başladı.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi, ilçenin yüzde 90'nına yakın kısmını ısıttığı jeotermal kaynak suyunu, dönüşümünde bir kez daha kullanarak akvaryumda tropikal iklim balıkları yetiştirmeye başladı.

Sandıklı Belediyesi ısıtma ile birlikte domates ve çiçek üretiminde kullandığı jeotermal kaynak suyu şimdi de akvaryum balığı yetiştirmede kullanmaya başladı. Geliştirilen proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, jeotermal kaynak suyu en verimli kullanan bölgelerden birisi olduklarını vurguladı. Başkan Çöl, "Jeotermal kaynak suların Türkiye'de hatta dünyada en verimli kullanılan coğrafyalardan birinde yani Sandıklı'dayız. Biz ilçemizin yüzde 90'nını ısıttığımız jeotermal kaynak suyun dönüşümünde seralarda domates yetiştirirken aynı zamanda da meyve ve sebze kurutması da gerçekleştiriyoruz. Suyun son aşaması dediğimiz kısımda ise yurt dışında, ekvatoral bölgelerde yetiştirilen suyun sıcaklığının sabit olarak ayarlanabildiği akvaryum balıklarının yetiştirilebilmesi için bir çalışma yapmıştık. Bununla ilgili ARGE çalışması tamamlandı ve şuanda da balıklarımızı, yetiştirmeye hatta üretmeye bile başlamış olduk" diye konuştu.

"Akvaryum tesisimizde 12 çeşit balık üretimi gerçekleştiriyoruz"

Akvaryumda kullanılan suyu daha sonra çiçek serasını aktardıklarını ve bu sayede suyun dönüşüm noktasında bir kez daha değerlendirildiğini ifade eden Başkan Çöl, "Çalışmamızın verimliliğine inanıyoruz ve amacımız bu işi daha büyük bir alanda gerçekleştirip ülkemizin bu alandaki cari açığının kapatılmasına destek vermek istiyoruz. Akvaryum tesisimizde 12 çeşit balık üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu balıklar piyasa değeri yükse olan verimli balıklar. Bunlarla ilgili üreme potansiyeli çok fazla. Burada kullandığımız suları aynı zamanda çiçek seramıza gönderip, buradaki verimli olan suyu da bitkilerimize aktarmış oluyoruz" dedi.

Öte yandan, akvaryumda yetiştirilen ve özellikle renkleri ile görenleri mest eden balıkların piyasada tanesinin en az 20 TL'den başlayan fiyatlar ile satıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Tropikal iklim balıkları jeotermal kaynak su ile yetiştirilecek

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Sandıklı Belediyesi, Jeotermal kaynak, geri dönüşüm, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tropikal iklim balıkları jeotermal kaynak su ile yetiştirilecek - Son Dakika


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