Donald Trump'tan LeBron James'e özür çağrısı: Marş okunurken kollarını sallayıp şut hareketi yaptı - Son Dakika
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Donald Trump'tan LeBron James'e özür çağrısı: Marş okunurken kollarını sallayıp şut hareketi yaptı

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NBA yıldızı LeBron James, 20 Ekim'de New York'taki Knicks-76ers maçından önce ulusal marş okunurken kollarını sallayıp şut atma hareketleri yaptı. ABD Başkanı Donald Trump bu tavrı ülkeye saygısızlık olarak değerlendirdi ve James'in bayrak uğruna can veren savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James'in bir maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketlerin saygısızca olduğunu belirterek basketbolcunun özür dilemesini istedi.

TRUMP: ÜLKEMİZE SAYGISIZLIK EDİYOR

Trump, "Ulusal marşımız okunurken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

MARŞ SIRASINDA ŞUT ATMA HAREKETİ YAPTI

LeBron James, Trump'ın tepki gösterdiği hareketleri 20 Ekim'de New York'ta Madison Square Garden'da oynanan New York Knicks - Philadelphia 76ers maçından önce yaptı. James'in ulusal marş okunduğu sırada ısınma hareketlerine benzer şekilde kollarını salladığı ve şut atma hareketleri yaptığı görüldü.

TRUMP DAHA ÖNCE DE SPORCULARI ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, ABD ulusal marşının maç öncesinde okunması sırasında sporcuların sergilediği davranışları defalarca eleştirmişti. Trump, Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles'ın, oyuncuların ulusal marş sırasında ayakta durması yönündeki çağrısına karşı çıkmasının ardından, 2018 yılında Super Bowl şampiyonu olan takımın Beyaz Saray'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Kaynak: İHA
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