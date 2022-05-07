TŞOF Başkanı Apaydın: "Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür" - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür"

07.05.2022 10:02
TŞOF Başkanı Apaydın: "Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür" dedi.

Anneler Günü için mesaj yayınlayan Apaydın, dünyada paha biçilemeyen tek şeyin anne sevgisi olduğunu belirterek, başta anne olan şoförler olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayarak dünyadaki en büyük varlığın anneler olduğunu vurguladı.

"Dünyada en büyük varlık olan annelerimizin değerini bilmeliyiz"

İyi bireylerin yetiştirilmesinde en iyi öğretmenin anne olduğuna değinen Apaydın, "İnsan yetiştirmek büyük bir sanattır. Emek ve fedakarlık ister. Bu işte de başrol oynayan sanatçı ise annedir. Öyle ki hem çocuğuna bakıp hem de hayat mücadelesi vererek bir yandan işini de yapan annelerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Çevremizde gördüğümüz güzellikler annelerimizin eseridir. Nereye gidersek gidelim annelerimizin ışığının altında her zaman korunmuşuzdur. Bize iyi bir birey olmayı öğreten, yol gösteren annelerimiz aynı zamanda bizim öğretmenlerimizdir. Evinde anne işinde şoför olan kadınlarımız başta olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü federasyonumuz adına kutluyor, annelerimizin kıymetini her zaman bildiğimiz bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Fevzi Apaydın, Anneler Günü, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TŞOF Başkanı Apaydın: 'Anne sevgisi mutlulukların en büyüğüdür' - Son Dakika


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