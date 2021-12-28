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"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu

28.12.2021 19:53
"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri" sahiplerini buldu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" töreninde, Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Vural Genç 'Halil İnalcık Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" töreninde, Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Vural Genç 'Halil İnalcık Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Vural Genç, Bilimsel Telif Eser dalında Acem'den Rum'a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlisi (1457-1520) adlı eseriyle Sosyal Bilimler Alanında Halil İnalcık Özel Ödülüne layık görüldü.

Ödül törenine Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile birlikte katılan Doç. Dr. Vural Genç, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2021 yılı "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri"ne, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olmak üzere iki kategoride bilim insanları layık görüldü.

Tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla verilen bu ödül, belirli bilim alanlarında yayımlanan eserlere, alanında dünya bilimine değer katmış, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi onurlandırmış Şeref Üyeleri adına ihdas ediliyor. Ödül bu sene, "Halil İnalcık Özel Ödülü", "Kemal Karpat Özel Ödülü" ile "Mehmet Genç Özel Ödülü" şeklinde verildi.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) kapsamında; 2021 yılında Sosyal Bilimler alanında bir esere Telif Eser Ödülü, bir esere Halil İnalcık Özel Ödülü, bir esere Mehmet Genç Özel Ödülü, bir esere Kemal Karpat Özel Ödülü ve 5 esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere 9 Türkçe bilimsel telif esere TÜBA-TESEP Ödülü verildi. - BİTLİS

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

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Eren Üniversitesi, Halil İnalcık, Edebiyat, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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