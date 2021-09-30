TÜBİTAK İslam Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

TÜBİTAK-4007 İslam Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Şenliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda başladı. 30 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında üç gün sürecek olan etkinlikte öğrenciler hem geliştirdikleri ürünleri sergiledi hem de eğlendi.

Bilim şenliğinin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından da şenliğin kurdelesi öğrenciler tarafından kesildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile TÜBİTAK'A sunulan 51 proje, Yakutiye ve Palandöken İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik bin 200 öğrencinin iştirak edeceği atölye çalışmalarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Projeleri yerinde görmek adına Palandöken TOKİ Ortaokulu, Yakutiye Erzurum Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Yakutiye Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu, Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi, Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi, Palandöken Kümbet İlkokulu, Palandöken Polis Amca İlkokulu öğrencileri üç gün sürecek Bilim Şenliğini gezme ve görme fırsatını bulacaklar.

Atölye çalışmalarında öğrencilere, bardaklarla dans, benim annem bir Paleantolog, hem oynuyorum hem kodluyorum, Hüsn-i Hat, insansı robot, karar ağaçları, suda yüzen renkler, gök kuşağı oluşumu, hama boncukları ile kodluyoruz, Koca Sinan'ın mimari keşifleri, MMBOT ile kodlama projeleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinden gelen yaklaşık bin 200 ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarında öğrenciler rehberler ve gözetmenler eşliğinde çalışmaları yerinde görüp el ve düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyorlar. - ERZURUM