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TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz'de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu - Son Dakika

TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz'de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu

04.02.2022 14:15
TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz'de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları açıkladı. Açıklanan verilere göre bir önceki yıla oranla Gümüşhane'nin nüfusu 8 bin 417 kişi artarak Doğu Karadeniz Bölgesinde en çok nüfus artışının olduğu il oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarına göre Rize'nin nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre bin 303 kişi artarak 345 bin 662 oldu. Rize'nin bir önceki yıla göre erkek nüfusu 961 kişi artarak, 173 bin 430 olurken, kadınların ise bir önceki yıla göre nüfusu 342 kişi artarak 172 bin 232 oldu.

Trabzon'un nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 4 bin 783 kişi artarak 816 bin 684 oldu. Trabzon'un bir önceki yıla göre erkek nüfusu 2 bin 823 kişi artarak 405 bin 47 olurken, kadınların nüfusu ise bir önceki yıla göre bin 960 kişi artarak 411 bin 637 oldu.

Artvin'de kadın nüfusu azaldı

Artvin'in nüfusu ise 31 aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 42 kişi artarak 169 bin 543 oldu. Artvin'in bir önceki yıla göre erkek nüfusu 429 kişi artarak 85 bin 952 olurken, kadın nüfusu ise bir önceki yıla göre 387 kişi azalarak 83 bin 591 oldu.

Gümüşhane'nin nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 8 bin 417 kişi artarak 150 bin 119 oldu. Gümüşhane'nin bir önceki yıla göre erkek nüfusu 3 bin 538 kişi artarak, 75 bin 481 olurken, kadın nüfusu ise bir önceki yıla göre 4 bin 879 kişi artarak 74 bin 638 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçlarına Giresun'un nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre bin 433 kişi artarak 450 bin 154 oldu. Giresun'un bir önceki yıla göre erkek nüfusu 642 kişi artarak 224 bin 380 olurken, kadınların nüfusu ise bir önceki yıla göre 791 kişi artarak 225 bin 774 oldu. - RİZE

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz'de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz'de nüfusu en çok artan il Gümüşhane oldu - Son Dakika
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