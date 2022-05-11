Tüm Türkiye onu "Üzümler olunca da gelin" demesiyle tanımıştı - Son Dakika
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Tüm Türkiye onu "Üzümler olunca da gelin" demesiyle tanımıştı

11.05.2022 16:01
Tüm Türkiye onu "Üzümler olunca da gelin" demesiyle tanımıştı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında "Üzümler olunca da gelin" demesiyle sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine hayatını kaybetti.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin ziyareti sırasında "Üzümler olunca da gelin" demesiyle sosyal medyada geniş yer bulan Eskişehirli Tevhide Yalçın nine hayatını kaybetti.

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'deki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'nde ziyaret edilen Tevhide Yalçın sosyal medyada geniş yer almıştı. Eşi Mehmet Yalçın ile yaşayan Tevhide nine, evine gelen jandarma ekiplerine "Üzümler olunca da gelin" demesiyle tanınmıştı. Jandarma ekiplerince çekilen ve paylaşılan video sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.

İyi niyeti ve samimiyetiyle videoyu izleyenlerin adeta içini ısıtan Tevhide nineden kötü haber geldi. Tevhide Yalçın, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenilen Tevhide nine, düzenlenen cenaze töreninin ardından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Tevhide ninenin cenazesine, yakınları, sevenleri ve daha önce oğlu olarak gördüğünü söylediği jandarma personelleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Tüm Türkiye onu Üzümler olunca da gelin demesiyle tanımıştı
Tüm Türkiye onu Üzümler olunca da gelin demesiyle tanımıştı
Tüm Türkiye onu Üzümler olunca da gelin demesiyle tanımıştı
Tüm Türkiye onu Üzümler olunca da gelin demesiyle tanımıştı

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Mihalıççık, Eskişehir, Jandarma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tüm Türkiye onu 'Üzümler olunca da gelin' demesiyle tanımıştı - Son Dakika


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