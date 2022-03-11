Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı

11.03.2022 09:33
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı

Tunceli AFAD İl Müdürlüğü başkanlığında çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştirildi.

Tunceli AFAD İl Müdürlüğü başkanlığında çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak tesisinde Tunceli AFAD Doğada Arama Kurtarma (DAK) personelleri tarafından Elazığ AFAD, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve gönüllülerin katılımıyla açık arazide kamplı çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen çığda arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

DAK eğitmenlerinden Özgür Aydoğdu, "Afet Acil Durum Başkanlığı Eğitim Daire Şube tarafından koordine edilen ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından da eğitimleri yürütülen doğada arama kurtarma personeli tarafından beş günlük eğitim verildi. Eğitimlerde arama kurtarma, acil durum barınakları, karda intikaller, çığ bölgelerinde doğru davranış hareketleri ve kurtarma teknikleri konuların bilgiler verildi. Yine aynı zamanda gece intikaller oryantrik eğitimlerini beşinci günün sonunda tamamladık" dedi.

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikata da değinen Aydoğdu, "Beşinci günün akabinde de bir çığ tatbikatı yaptık. Başarılı bir şekilde olay bölgesine intikal edildi. Ekiplerimiz gerekli müdahalelerini gerçekleştirdi. Sonra da kurtarma faaliyetlerine başladı. Kazasız belasız eğitimlerimizi bitirdik. Eğitim şartları gayet iyiydi. Hava hem yağışlıydı hem tipi varda ve intikaller bu konuda aslına uygun oldu" diye konuştu.

MUDAK Dernek Başkanı Mehmet Bidav ise "Tunceli, çığın en yoğun yaşandığı illerden biri. Çığ bizim için burada çok önemli tehlike arz ediyor. Özellikle karın çok yağdığı dönemlerde. Çığda önleme ve müdahale eğitimleri için AFAD Acil Durum Başkanlığı'na Tunceli AFAD Müdürlüğü'ne, buradaki ekibine çok teşekkür ediyoruz. Beş günlük eğitim aldık. Bu eğitimlerde bayağı yetkinlik kazandığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 25 arkadaşla buraya geldik. Bu bizim için çok önemli bir eğitim oldu" şeklinde konuştu.

AFAD Gönüllüsü Naciye Turan da, "Biz beş günlük gece gündüz bir eğitime tabi tutulduk. Eğitim çok disiplinliydi. Çok verimli bir eğitim oldu. Hayatımızda bundan sonra artık öncekinden farklı devam edeceğiz. Hem kişi olarak hem de topluma fayda açısından kendimi çok daha bilinçlenmiş hissediyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı
Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli'de gerçeği aratmayan çığda arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika


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