Tunceli\'de sahipsiz hayvan bakım evinde son bir yılda 5 bin 336 köpek toplandı

Tunceli'de 168 dönümlük alana kurulan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı ile sokak hayvanları emin ellerde yaşamlarını sürdürüyor.

Tunceli'de sahipsiz hayvanların korunması ve bakımı amacıyla 168 dönüm arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı, çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda 5 bin 336 sahipsiz köpeğin toplama işleminin gerçekleştirildiği merkezde, şu anda bin 775 köpeğin bakım, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Geçmişte merkezin açılmasına karşı çeşitli yürüyüşler ve basın açıklamaları düzenleyen vatandaşların, tesisin faaliyete geçmesi ve sunulan imkanları görmesinin ardından sürece yönelik yaklaşımlarında değişim yaşandı. Başlangıçta hayvanların toplanmasına ve bakım evinin kurulmasına tepki gösteren hayvanseverler, bugün merkezi ziyaret ederek besleme ve bakım çalışmalarına katılabiliyor. Ameliyathanesi, röntgen cihazı, mama üretim merkezi ve farklı hayvan gruplarına özel bölümleriyle hizmet veren tesis, sahipsiz hayvanların yaşamlarını sürdürebilecekleri doğal yaşam alanlarını da bünyesinde barındırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Burası 168 dönüm üzerine kurulmuş çok önemli bir merkez. Bir sene önce söz konusu kanun çıktıktan sonra ülkemizde artık başıboş hayvan bırakmayacağız şeklinde kararlar verildi. Meclisimiz bu kanunu onayladıktan sonra bütün illerimizde bu konuyla ilgili çalışmalar başladı. Haliyle vatandaşlarımız nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını bilemediler. Hatta bu işlerin suistimal edileceği düşünüldü. Ancak süreç içerisinde görüyoruz ki neredeyse ülkemizin her yerinde bütün hayvanlar toplandı. Biz bir sene önce şehrimizde bu çalışmayı başlatırken, şehrimizin farklı bir özelliği var. Bu şehirde bütün canlılar çok kıymetli ve bizim insanımızın canlara karşı ciddi bir hassasiyeti var ve bu hayvanları toplatmamakla ilgili olarak ciddi anlamda eleştiri ve direnişleri oldu. Burada bir açıklama yapmıştık, 'bu kanun çıktı, bizler gereğini yapacağız. ya hayvanlar sahiplenilecek, ya da sahipleri biz olacağız' demiştik. Sonuç olarak vatandaşlarımız bu konunun çok doğru bir şekilde yönetildiğini ve gelinen aşamada çok güzel bir merkez kurulduğunu gördüler" dedi.

"Ben memlekette çok doğru bir çalışma yapıldığına inananlardanım"

Açıklamalarının devamında Aygöl, "Ameliyathanesinden tutun, röntgen cihazına, mama üretim merkezlerinden tutun bakım alanlarına kadar. Her bölüm ayrı, köpeklerimizin yavru bölümü ayrı, hayvanların cinslere göre bölümlere ayrıldığını görünce vatandaşımız da memnun olmaya başladı. Hatta müdürümüz Eda hoca haftada 2 kere program yapıyor. Hayvanseverlerimiz gelip burada hayvanları yemleyebiliyor, bakımını yapabiliyor, destek verebiliyor ve burada gezebiliyor. Bu yaşam alanında beraber vakit geçirebiliyorlar. Bunu sağladık. Ben memlekette çok doğru bir çalışma yapıldığına inananlardanım. Çünkü şu anda barınağımızda 2 bine yakın hayvanımıza hem bakılıyor hem de bakımları yapıldığı gibi güzel bir şekilde sahip çıkılıyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece köpekler değil, sahipsiz kedilere de hizmet vermeye çalışıyoruz"

Sahipsiz Hayvan Bakım Evi Müdürü Veteriner Hekim Eda Su Yıldırım ise, "Burada sadece hayvan bakım evi hizmeti vermiyoruz aynı zamanda mevcut yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda hayvanların ömürleri boyunca yaşayabileceği alanlar oluşturmaya da çalıştık. Doğal yaşam alanımız da var bu kapsamda. Son bir yılda yaklaşık 5 bin 336 adet sahipsiz köpeğin toplama işlemini gerçekleştirdik. Aslında biz burada hayvanları sadece toplayıp bakmıyoruz. Amaç hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek. Bu hastalık etkenlerini sokaklardan uzaklaştırmak saldırgan davranış gösteren hayvanları sokaklardan uzaklaştırmak ve bir alanda toplamak ve tabi bunların bakımını üstlenmek. Burada kısırlaştırma faaliyeti de yapıyoruz, aşılama faaliyeti de yapıyoruz. Sadece köpekler değil, sahipsiz kedilere de hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda bin 775 adet köpeğimiz var. Onların beslenme ihtiyaçlarını hem mamayı dışarıdan açık ihale usulüyle temin ederek hem de mama yapma makinemiz sayesinde sağlıyoruz. Yaklaşık bin ton kapasiteyle üretim yapabiliyorsunuz ama bunun için makineyi 10 saat boyunca çalıştırmanız gerekiyor. Biz mevcut şartlarımızla ve dernek yardımıyla 5-6 saat çalıştırıp 650-700 kilogram mama üretebiliyoruz. Bu da çok inanılmaz güzel bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.