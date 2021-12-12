Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay adı açılan parkta yaşayacak - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Sancaktepe Mahallesi'nde Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Abdurrahman Kızılay'ın ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından 12 Aralık 2010 tarihinde hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay'ın adının verildiği park, Kızılay'ın ölüm yıl dönümünde hizmete açıldı. Açılış törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Abdurrahman Kızılay hem bir sanatçı Kerkük için Türkmeneli için yazan, çalan ve söyleyen bir sanatçıydı ama Türkmeneli için yanık söylerdi. Tabii inanın yüreğini açsanız yine Türkmeneli çıkardı yüreğinden. Bir dava adamıdır Abdurrahman Kızılay, dolayısıyla bu dava adamlarının, bu yiğit insanların, bu yüreklerin kahramanları ölümsüzdür zaten" ifadelerini kullandı.

"Abdurrahman ağabey kıyamete kadar var olacak"

Kızılay'ın ölümsüz eserlere imza attığını belirten Başkan Altınok, "Abdurrahman Kızılay, Türk milleti var olduğu sürece var olacak. Abdurrahman ağabey kıyamete kadar var olacak. Biz bugün var, yarın yokuz. Herkes fani ama yazdıklarıyla, söyledikleriyle, gönül nağmeleriyle, hoyratlarıyla gönüllerimizi, yüreklerimizi coşturan, pasını silen Abdurrahman Kızılay, Türk milletinin kalbinde ve yükseklerde yaşamaya devam edecek. Burası en işlek caddelerimizden. Böyle yer bulmanız mümkün değil. Biyografisini buraya yazdık. Gençlerimiz, çocuklarımız, aileler, oturanlar veya yoldan geçenler bu parkta Abdurrahman Kızılay'ı öğrensinler, baksınlar ki Abdurrahman Kızılay kimdir. Abdurrahman Kızılay yiğit bir Türk dünyası sevdalısı, bir Türkmeneli davasının sevdalısı, mücadele adamıdır. Bir kahramandır, bir yiğittir Abdurrahman Kızılay. Dolayısıyla ismini bu parka vermek nasip oldu" şeklinde konuştu. - ANKARA