Türk Kızılay Manisa Şubesi'nden özel öğrencilere, özel etkinlik - Son Dakika

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrencilere etkinlik düzenlendi. Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi Gazi Ortaokulu'nda, Türk Kızılay tarafından oluşturulan özel eğitim sınıfında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Esra Karalı tarafından öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı. Çocuk oyunları oynayıp, pasta kesen ekipler, öğrencilere okul çantası, boyama kitabı, kuru boya ve yapboz hediye etti.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay'ın sadece zor günlerde değil, özel günlerde de vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Türk Kızılay'ın, yüzlerde bir tebessüm oluşturma, yaraları sarma çabasında olduğunu dile getiren Keresteci, "Türk Kızılay Manisa Şube ekiplerimiz tarafından planlanan etkinlikle, hediyelerimizle özel öğrencilerimizi mutlu etmeye çalıştık. Engelleri aşmak ve farkında olduğumuzu göstermek adına "Özel Eğitim Sınıf Tefrişatını" yaptığımız Köprübaşı-Borlu Gazi Ortaokulundaki özel çocuklarımızla bir araya geldik. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız." dedi. - MANİSA