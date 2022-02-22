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Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor - Son Dakika

Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

22.02.2022 10:45
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

Türk Kızılayı, Suriye'deki insani yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de oksijen dolum istasyonu açtı ve kamplarda yaşayan sivillere gıda yardımı dağıttı.

Türk Kızılayı, Suriye'deki insani yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de oksijen dolum istasyonu açtı ve kamplarda yaşayan sivillere gıda yardımı dağıttı.

Türk Kızılayı, Suriye'de rejim saldırıları sonucu evlerini terk ederek çadırlarda kalan siviller için insani yardım çalışmalarını arttırdı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için yürütülen insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi. İdlib'te ilk önce iki tane oksijen dolum istasyonunun açılışını yaptıklarını belirten Altan, "İdlib'te 30-35 sağlık kuruluşuna buralardan oksijen tüpleri gönderilecek. Covid hastaları ve diğer hastalar için kullanılacak. Bizim yapmış olduğumuz bu oksijen tesisleri ile birlikte bölgede ihtiyaç duyulan oksijenin yüzde yetmişi karşılanmış olacak" dedi.

Altan, İdlib merkezine 7-8 kilometre uzaklıktaki düzensiz çadırlarda kalan ailelere gıda malzemesi, battaniye, kömür ve ihtiyacı olanlara soba dağıttıklarını belirterek, "Çocukların sevinmesi içinde oyuncaklar teslim ettik en son gitmiş olduğumuz düzensiz kenti de tamamen kendi sistemimize dahil ettik. Artık oraya günlük ekmek gidecek ve bu gıdalar da düzenli olarak gitmeye devam edecek" diye konuştu.

İdlib'e bağlı Kefer Lusin'de bulunan çadır kampı bölgesinde bir okul hem de yine Meşhed Ruhin bölgesinde de aynı şekilde 22 derslikli ikinci bir okul inşa edeceklerini vurgulayan Altan, "Bunların tez zamanda yapılacağını düşünüyoruz. Bunların bize iki buçuk 3 ay gibi bir zamanda teslim edilecek inşallah. Azez bölgesinde de bir çadır kentimiz var. Oraya da 8 derslikli bir okul inşa edeceğiz. Böylelikle eğitim alanında 52 dersliğe ulaşmış olacağız. Buralarda yaşayan insanlar özellikle çadır kentlerden briket evlere geçtikçe artık daha kalıcı olmaya başlıyorlar. Bu kalıcılığı sağlamak için de hem eğitim alanında hem de sağlık alanında ihtiyaçlarını gidermemiz mutlaka gerekiyor" dedi. - İDLİB

Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor
Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

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Türk Kızılayı, Suriye, İdlib, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor - Son Dakika


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