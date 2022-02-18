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Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı - Son Dakika

Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı

18.02.2022 11:52
Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı

Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 96'ncı yıl dönümünde, Buca'da önemli bir panel düzenlendi.

Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 96'ncı yıl dönümünde, Buca'da önemli bir panel düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Buca Şubesi ve Buca Belediyesi, Türk Medeni Kanununun kabulünün 96'ncı yıl dönümünde önemli bir panele ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Av. Ali Hıdır Uludağ'ın yaptığı panelin konuşmacıları ise İzmir Eski Baro Başkanı Av. Aydın Özcan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Münevver Aktaş oldu.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız da panelde söz aldı. Panel öncesi bir açılış konuşması yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Türk Medeni Kanunu'nun beşikten mezara kadar hukuki tüm hakları sağlayan yegane yasa olduğunu belirterek, "Medeni Kanuna baktığımızda sadece kadınlarımıza tanınan haklar çerçevesinde anlıyoruz; ancak Medeni Kanun birey olmamızı sağladı. Son 200 yılında yorgun düşmüş, sürekli cephelerde savaşmış toplumun sosyolojik yapısı da değişmeye başlamıştı. Emperyalizme karşı tarihin gördüğü en büyük başkaldırılardan birini gerçekleştiren bu milletin zaferi tabii ki devrimle taçlanacaktı" dedi.

Kanunun modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş belgelerinden biri olduğunu dile getiren Kılıç, "Atamızın kurduğu bu güçlü cumhuriyet, saldırılara rağmen hala alt edilemedi, edilmeyecek de. Bu vesileyle ulu önderimize minnetlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı
Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı
Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı

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Atatürkçü Düşünce Derneği, Ali Hıdır Uludağ, İzmir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Medeni Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü Buca'da unutulmadı - Son Dakika


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