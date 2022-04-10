Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı

10.04.2022 11:12
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü resmi törenle kutlandı.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ayhan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan stantların gezilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı

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Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Son dakika politika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yaman Ağırlar, Eskişehir, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü Eskişehir'de kutlandı - Son Dakika
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