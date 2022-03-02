Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı

02.03.2022 17:00
Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı

Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Kızılay öncü ekibi, Kiev'den trenle tahliye edilen Türklerin geçtiği Çernivtsi istasyonu önünde mobil beslenme aracını da devreye aldı.

Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Kızılay öncü ekibi, Kiev'den trenle tahliye edilen Türklerin geçtiği Çernivtsi istasyonu önünde mobil beslenme aracını da devreye aldı. İstasyona gelen Türk vatandaşlarına sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulunan Kızılay ekibi, yaşanan krizi de ilk ağızdan dinledi.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Kızılay öncü ekibi, 5 tır insani yardım malzemesi ile gittikleri Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı. Kiev'den dün kalkan ve yaklaşık bin kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye varmasıyla birlikte Türk vatandaşlarına Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Kızılay tarafından beslenme desteği sağlandı. Acil beslenme desteği sağlayan ekipler, sadece Türklere değil, ihtiyacı olan tüm mağdurlara ikramda bulundu. Trenle istasyona ulaşan Türk vatandaşları, Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleri ile paylaştı.

Mobil beslenme aracıyla destek

Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk vatandaşlarımızın bu soğukta kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracımızı kurduk. Amacımız acil beslenme ihtiyaçlarına karşılık vermek adına buraya geldiklerinde sıcak çay, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunmaktır" dedi.

Kızılay, Rusya'nın saldırısının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna için harekete geçmişti. Ukrayna'ya genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı gönderilmişti. Kızılay bu hafta içinde de ikinci bir yardım konvoyunu Ukrayna'ya doğru yola çıkartacak. Yeni konvoy ağırlıklı olarak gıda ve sağlık malzemelerinden oluşacak. - ANKARA

Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı
Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı
Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı
Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı
Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı

YORUMLAR
500
KIZILAY'DAN UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIM MALZEMESİ DESTEĞİ KIZILAY'DAN UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIM MALZEMESİ DESTEĞİ Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı

Ukrayna, Kızılay, Türk, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türk vatandaşları Kiev'de yaşanan insani krizi Kızılay ekipleriyle paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement