Üye Girişi
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika

Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu

26.11.2021 17:32
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uygulanan 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında, Gaziantep'te Şiddetsiz Zirve...

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi (UN Women) tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için uygulanan 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında, Gaziantep'te Şiddetsiz Zirve etkinliği düzenlendi.

Mülteci kadınlardan oluşan bir grupla profesyonel sanatçı eşliğinde hayata geçirilen "Şiddetsiz Bir Dünya Oluşturmak" isimli sanat atölyesinden çıkan sanat eserlerinin de sergilendiği Şiddetsiz Zirve etkinliği, Gaziantep'te gerçekleşti. Etkinliğe, BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Norveç Büyükelçiliği Entegrasyondan Sorumlu Özel Danışmanı Merete Munch katıldı.

Kadına karşı şiddeti durdurmanın, kadınları ve kız çocuklarını güçlendiren kapsamlı ve kapsayıcı yaklaşımları benimsemekten geçtiğine dikkat çeken Asya Varbanova, "Kayıtsız kalmamamız durumunda Gaziantep'te, Türkiye'de ve dünyada çok daha fazla kadın ve kız çocuğu için hayatı hep birlikte daha iyi ve daha parlak hale getirebiliriz" dedi.

"Zirve doğru yerde yapılıyor"

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise Türkiye'de yaşayan 3,6 milyon Suriyeli mültecinin yüzde 70'inin kadınlardan ve çocuklardan oluştuğunu, Gaziantep'te yaşayan mültecilerin ise yüzde 22'sinin Suriyeli mültecilerden oluştuğuna dikkat çekti. Bu anlamda BM Kadın Birimi'nin Şiddetsiz Zirve'yi doğru yerde yaptığını söyleyen Kazuhiro, Kovid-19 salgınının kadınlar ve kız çocukları için oluşturduğu zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, zamanın da bir o kadar isabetli olduğunu belirterek, BM Kadın Birimi'ne iş birliği için teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de şiddetin bir halk sağlığı sorunu ve insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, "Kadını güçlendirmek, korumak rehabilite etmek elbette çok önemli ama bu sorunun çift taraflı çalışılması şart. Bizim erkek bakış açısı üzerinde de çalışarak, neden şiddette başvurduklarını anlamamız gerekiyor" dedi.

"Göç edenlerin yarısı kadın"

500 bine yakın mülteciyi yaklaşık 10 yıldır Gaziantep'te misafir ettiklerini aktaran Şahin, "Anavatanlarından göç eden mültecilerin yarısının kadın olduğunu düşündüğümüz zaman, 200 binin üzerinde kadın vatandaşı Gaziantep topraklarında misafir ediyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bütün dünya için çok önemli olan kadına şiddet konusu, bizim ülkemiz ve şehrimiz için de önemli bir konu başlığı" ifadelerini kullandı. Şiddetsiz Zirve etkinliği, kadınlara ve kız çocuklarına karşı sadece fiziksel şiddetin değil çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler ve eğitim hakkına erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü şiddet türünün sona erdirilmesini hedefleyen kampanya çerçevesinde düzenlendi. Zirve'nin ardından SADA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, elleriyle ürettikleri ürünleri protokol üyelerine hediye etti. Kadınlar ile hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, zirve kapsamında düzenlenen sergiyi gezerek sergilenen eserleri inceledi. - GAZİANTEP

Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu
Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu

Birleşmiş Milletler, Gaziantep, Mülteci, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı 17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!

Son Dakika Haberleri
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
17:06 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
16:49 Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
16:40 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan olaylar
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada         
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 17:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türk ve mülteci kadınlar 'Şiddetsiz Zirve'de buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement