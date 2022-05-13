Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.
Türk Yıldızları'nın İskenderun'da düzenlenecek olan Teknoversite Günleri etkinlikleri çerçevesinde yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşu, ilgiyle izlendi.
İskenderun Körfezi üzerinde ve Amanos Dağları eteklerinde gerçekleştirilen uçuşlarda akrobasi hareketleri nefesleri kesti.
Türk Yıldızları'nın gösterisi 14 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de İskenderun sahil şeridinde düzenlenecek. - HATAY
Kaynak: İHA
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