Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor

05.03.2022 11:27
Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor

Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ATA Teknokent'in tanıtımı ve "Kuluçka Merkezi Kurulum Çalışmaları" etkinliği düzenlendi.

Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ATA Teknokent'in tanıtımı ve "Kuluçka Merkezi Kurulum Çalışmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Müdür Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Keziban Selçuk, Arş. Gör. Dr. Serpil Sümer, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Mustafa Altun, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, Oltu Sanayi Organize Sanayi Müdürü Salih Hocaoğlu, Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Akbulut, Oltu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Çelebi ile iş dünyasının yetkilileri katıldı.

Etkinliğin ilk oturumu Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik'in konuşmalarıyla başladı.

Öğleden sonra devam eden ikinci oturumda konuyla ilgili sorulara cevaplar verildi. Kuluçka Merkezi Kurulum çalışmaları netleştirildi ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Kuluçka Merkezi Kurulum" kararı alındı.

Çalıştaya katılan Atatürk Üniversitesi hocalarına, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Oltu Taşı tespih hediye etti. - ERZURUM

Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor
Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor
Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor
Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor
Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor

YORUMLAR
500
Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti Trabzon'u anlatan motifler hasır, kazaziye ve telkari ile buluştu Trabzon'u anlatan motifler hasır, kazaziye ve telkari ile buluştu

Yeşilyurt, Araştırma, Selçuk, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:28 Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement