Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı - Son Dakika
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Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı

30.03.2022 12:23
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı

Türkiye'den Afganistan'a temel ihtiyaç malzemesi götürecek olan dördüncü İyilik Treni, Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıktı.

Türkiye'den Afganistan'a temel ihtiyaç malzemesi götürecek olan dördüncü İyilik Treni, Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıktı.

Afganistan'da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda 25 sivil toplum kuruluşunun (STK) katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı ikinci İyilik Treni, Ankara Garı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle yola çıktı. 68 vagondan oluşan ikinci İyilik Treni'nde bin 478 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

"Tarihin her döneminde milletimiz mazlumların yanında oldu"

Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afganistan'ın gönül coğrafyasında bir parça olduğunu belirterek, "3,5 milyon insan yerinden edilmiş durumda. 25 milyona yakın insan da temel insani yardıma muhtaç. 13 milyon civarında ise çocuk var temel gıdaya erişimi sıkıntılı olan. Düşünün minicik yavrularınız gözünüzün önünde yiyecekten, içecekten, temel sağlık hizmetleri dahil her şeyden uzak. Bunun ne kadar acı bir durum olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda çok anlamlı bir iş için buradayız. Bugün 4'üncü sefer, bin 478 ton malzeme yola çıkacak. Sadece bugün değil tarihin her döneminde milletimiz mazlumların yanında oldu. Bunu yaparken diline, mezhebine, gözünün rengine, saçının rengine, ten rengine bakmadı. Biz atalarımızdan bu anlayışı miras aldık. Bugün de o anlayışı sürdürüyoruz ve inşallah bu emaneti evlatlarımıza aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"Başı hayır olan işin sonu da hayır olur"

Dördüncü İyilik Treni'nin son sefer olduğunu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer ise, "Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla çok önemli bir çalışmayı hep beraber uygulamaya geçirdik. Yardımların toplanmasından Afganistan'daki en ücra noktalara ulaştırılmasına kadar gerçekten zorlu bir süreci hep beraber Allah'ın

izniyle başarıyoruz. Başı hayır olan işin sonu da hayır olur. Dolayısıyla bütün zorlukların bu çerçevede kolaylaştığını da hep beraber müşahede etmiş durumdayız. Biz devlet ve millet olarak ne kadar övünsek o kadar azdır. Bir taraftan Ukrayna'da, bir taraftan Afganistan'da, bir taraftan Lübnan'da nerede mazlum millet varsa hem devletin hem de STK'ların orada olduğunu görüyoruz. Bu son seferimiz, Ramazan ayında oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı

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Afganistan, Türkiye, Ankara, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı - Son Dakika
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