Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım - Son Dakika
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Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

26.03.2022 00:03
Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Türkiye'den yola çıkan 3 yardım tırı ulaştı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Türkiye'den yola çıkan 3 yardım tırı ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da ülke genelinde halk temel gıda malzemelerine ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Türkiye'den yola çıkan 3 tır yardım malzemesi Ukrayna'ya ulaştı. Yiyecek, içecek ve insani yardım malzemelerinden oluşan tırlardan 2'si Ukrayna'nın Mykolaiv şehrinde, 1'i ise Odessa'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yardım tırlarını karşılayan Odessa Vali Yardımcısı Yuriy Dimchoglo yaptığı açıklamada, "Bugün 3 tır geldi. İçinde yiyecek içecek ve insani malzemeler var. Türkiye halkından ve İstanbul'daki Başkonsolosluğa gönderilen yardımlar var. Onların organizesi ile böyle bir yardım bize ulaştı. Türkiye genelde batı Ukrayna'ya yardım gönderiyor. Ama Odessa'ya ilk defa geldi. Zaten 3 tırdan ikisi Mykolaiv bölgesine gidecek. Onların daha fazla ihtiyaçları var. Savaş devam ediyor biz hafif savaş bölgesi sayılırız. Türkiye halkına ve Türkiye dostlarına yardımlar için teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman biliyoruz ki Türkiye halkı bizim yanımızda. Biz kardeşiz ve gerçek kardeş zor günde belli olur" dedi. - ODESSA

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım - Son Dakika
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