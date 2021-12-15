Üye Girişi
Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı

15.12.2021 17:16
Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan'da ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in 9. bölgesinde düzenlenen yardım dağıtım programında, Türkiye Diyanet Vakfı, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı yaptı. Programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Diyanet işleri Başkanlığı Afganistan Din Hizmet Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Vekili Ghulam Ghaws Naseri katıldı. Program dahilinde açıklamalarda bulunan Alpkıray yardım paketiyle ilgili detayları da paylaşarak, "Bugün, Afganistan'da 2 bin aileye gıda paketi yardımı programı düzenledik. Gıda paketinin içerisinde pirinç, un, yağ, şeker, çay, makarna gibi bir ailenin ihtiyaç duyduğu maddeler bulunmaktadır" dedi.

"Her zaman Afgan halkının yanındayız"

Konuşma yapan kişiler arasında yer alan Büyükelçi Erginay, "Afganistan'ın bu zor gününde sadece diyanetimizle değil, birçok kurumumuzla yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Buna AFAD da dahil, TİKA da dahil, Kızılay da dahil. Yardımları sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Biz her zaman Afgan halkının yanındayız ve zor günlerinde onlara yardımcı olmak bizim insani görevimizdir" diye konuştu. Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Vekili Naseri günden güne çeşitli problemlerin arttığını söyleyerek, "Dost ülke Türkiye'nin yardımları bu şartlarda çok etkili oluyor. Türkiye Büyükelçisi ve diyanet temsilcisine, bu yardımları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Umarız yardımlar devam eder" ifadelerine yer verdi. - KABİL

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan, Türkiye, Afgan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:59 Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi
16:58 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
16:31 Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı
16:29 Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan korkunç iddia: Kardeşimle ilişkisi vardı Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan korkunç iddia: Kardeşimle ilişkisi vardı         
17:16
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak         
15:11
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyen şahıs, 3 dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı         
14:22
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 17:22:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfından, 2 bin Afgan aileye gıda paketi yardımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement