Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA muhabirine ödül - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, 63'üncü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'İstanbul Boğazı'nda Yunus Şöleni' çalışmasıyla ödül aldı.

İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen 63'üncü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde ödül aldı. Sarıkoç, televizyon-haber dalında televizyon-kamera çalışmasıyla "İstanbul Boğazı'nda Yunus Şöleni" başlıklı haberiyle ödülün sahibi oldu. Ödülünü aldıktan sonra duygularını anlatan İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, "Televizyon haber çalışmasında televizyon kamera dalında katıldım. Başvurduğumda ödül alacağımı çok fazla beklemiyordum. Görüntülerde çok iddialı değildim. Sonra ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu oldum. TGC tarafından böyle bir ödüle layık görülmek çok onur verici. Boğaz'da Yunus Şöleni'ydi yaptığım haberin başlığı. Onları görüntülemek için pandeminin başından itibaren çok uzun bir mesai harcadım. İlk olarak onların hareketlerini izledim. Daha sonra yanımda taşıdığım dron yardımıyla da onları görüntüledim. Kıyıdan 2 kilometre uzaklıkta onları yakalayabildim. Ödül aldığım görüntülerdeki yunuslar çok kalabalık bir gruptu. Onların aynı anda suyun üstüne çıkıp dans edercesine yüzmesi çok daha sevimli bir görüntü oluşturuyordu" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL