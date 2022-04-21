Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan patlama sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan patlama sonrası ilk açıklama

21.04.2022 13:45
Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan patlama sonrası ilk açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA Gaziosmanpaşa şubesinde yaşanan patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA Gaziosmanpaşa şubesinde yaşanan patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası binaya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu burada yaptığı incelemeler sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu "Gaziosmanpaşa'da olayın yaşandığı yerdeyiz. Elhamdülillah can kaybımız yok sadece maddi zayiatımız var. Bir can kaybı yaralanma yok. Biz bu olayın özellikle son dönemde Türkiye'nin Türkiye Gençlik Vakfı'mızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Tüm basın mensuplarının önünde bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bu gibi olayların daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Öncelikle Emniyet güçlerimiz eğitim ve gençlik faaliyeti yapan vakfımızın bu çalışmasını yakından takip ediyorlar. Emniyet güçlerimiz ile sıkı takip içerisindeyiz. Bu konunun hem hukuki hem süreçleri detayların takipçisi olacağız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu saldırı sadece Türkiye Gençlik Vakfı'na, gençlerimize yapılmış bir saldırı değildir. İsminde ve tabelasında Türkiye yazan bütün kurum ve kuruluşlarına yapılmış bir saldırıdır. Bu gibi saldırılar bizim çalışmalarımızı, heyecanımızı, aşkımızı ve motivasyonumuzu kesinlikle bir adım dahi geri götürmeyecektir. Biz aynı şekilde inançla, bilinçle ve şuurlu bir şekilde çalışmalarımıza gençliğe ulaşmada il il, ilçe ilçe çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Bu tür olaylar tekrar yaşanmamasını tekrar temenni ederek bu olayı lanetliyoruz ve kınıyoruz. Allah bir daha böyle durumu yaşatmasın, Rabbim hepimizi korusun" dedi.

Olayın detayını emniyet güçleri tarafından araştırıldığını kaydeden Eminoğlu " Sabah 06.00'da bir ses bombası olduğunu ilk tespit edilen durum. Bu konu hakkında Emniyet güçlerimiz bilgi verdiği takdirde gerekli bilgilendirmeleri paylaşacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Gaziosmanpaşa, Enes Eminoğlu, Patlama, TÜGVA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu'ndan patlama sonrası ilk açıklama - Son Dakika


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