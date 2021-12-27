Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndan Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ü ağırladı. 'Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız' diyen Başkan Dündar, "Mahallelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak adına muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda bir gönül köprüsü inşa ediyor" dedi.

'Türkiye Muhtarları El Ele' programı kapsamında Bursa'ya gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve bölge muhtar federasyonlarının başkanları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dündar, "Mahallelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak adına muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızda bir gönül köprüsü inşa ediyor. Daha önce muhtarlarımız demokrasinin temel taşı diyordum. Artık bu söylemi değiştirdim ve diyorum ki, muhtarlarımız demokrasimizin kilit taşı. Muhtarlarımızın taleplerine her zaman kulak veriyoruz. Düzenli olarak mahalle ziyaretleri yapıyor ve muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız ile aramızda güzel bir iletişim var. Mahallelerin eksikliklerini muhtarlarımızdan öğreniyor ve vatandaşlarımızın hayatlarını güzelleştirmek, mahallelerimize değer katmak için gereken neyse yapıyoruz" dedi.

Vatandaş için en önemli hizmetin mahallesine yapılan hizmet olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak eğitimden spora, ulaşımdan sağlığa kadar hayatın her alanında hizmet üretiyoruz. İlçemize değer katan dev bütçeli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda merkezden en uç noktaya kadar 136 mahallemizin tamamına da hizmet götürüyoruz. Biliyoruz ki, vatandaşlarımız için mahallesine yapılan yatırımlar önemlidir. Vatandaşımız mahallesinde çukur var mı, çöpler düzenli toplanıyor mu buna bakar. Mahalledeki yollar yenilenmiyorsa, çöpler toplanmıyorsa, sıkıntılar çözüme kavuşmuyorsa yapılan dev bütçeli projelerin hiçbir önemi kalmıyor. Çok şükür ki, bizler bu hizmetlerin hepsini vatandaşımıza sunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk de, misafirperverliği için Başkan Dündar'a teşekkürlerini sunarak, "Muhtarlar olarak bizler izah makamıyız, sizler ise icra makamısınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bize bir değer verdi. Bu değer, muhtarın şahsında millete verilen bir değerdir. Bizler, devletin gözcüsü ve sözcüsü olarak görev yapıyoruz ve vatandaşımızın taleplerini de ilgili makamlara ileterek mahallelerimizin sorunları çözümü adına çalışıyoruz. Bu bayrağın altında vatan için hep birlikte kucaklaşıyorsak; bizi hiçbir güç yıkamaz. Bunu 15 Temmuzda gösterdik. Bizler sadece kendimiz için değil, bütün mazlumlar için dik durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve diğer bölge muhtar federasyonları başkanları, Başkan Dündar'a çeşitli hediyeler takdim etti. - BURSA