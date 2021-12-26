Türkiye'nin dört bir yanından lezzetin buluştuğu fuar - Son Dakika

Bahçelievler'de düzenlenen Türkiye'nin 'En Lezzetli Fuarı'nda renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda 10 bin porsiyon sucuk ekmek dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından, 'En Lezzetli Fuar' gerçekleştirildi. Bahçelievler Hükümet Konağı Önünde açılan fuarda Afyonkarahisar'ın sucuğu, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un çeçil, Erzincan'ın tulum peyniri, Siirt balı, Trabzon'un tereyağı ile Doğu ve Güneydoğu'nun sembol lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Düzenlenen fuarın bir bölümü kitap satış stantlarına ayrıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu. Dört gün süren etkinlikte sucuk festivali ve konserler de yapıldı. Fuarın son günü olan 26 Aralık'ta ise vatandaşlara sucuk ekmek ikram edildi. Fuar kapsamında 25 Aralık Cumartesi günü Irmak Arıcı sahne alırken, 26 Aralık Pazar günü Bilal Sonses konser verecek.

Fuarda Bahçelievler Belediyesi tarafından fuara gelen vatandaşlara 10 bin porsiyon sucuk ekmek ücretsiz dağıtıldı.

Hatay'dan gelen kebap ustası Doğan Kababıyık, "Kağıt kebabı, içli köfte, kıyma ve Hatay'ın bütün lezzetlerini buraya getirdik. Kağıt kebabı, kavurma ve içli köfte yemeklerimiz çok iddialı. Bu yemekler konusunda Hatay'la kimse yarışamaz. Bahçelievler halkını bu tatları yemeleri için buraya davet ediyoruz" dedi.

Siirt'te bal yetiştiriciliğini yapan ve fuara katılan Muharrem Efe ise, "Siirt Pervari Kaya balını getirdik. Arının kendi içindeki bitin tıbbi ilaçlarını bala karıştırıyoruz. Arı sütü, Propolis, polen ve arı ekmeğini bala karıştırarak bir karışım elde ediyoruz. Arı sütü tek başına bozulan bir ürün olduğu için bala karıştırıyoruz. Uzun seneler kalsa da bozulmaz. Arıya hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Astım, KOAH hastalarına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. İstanbul halkına şifa deposu getirdik. Bu ürünleri kolay kolay bulamazlar" diye konuştu.

Bu ve benzeri festivallerin gelecek yıllarda da devam edeceğini anlatan ve festivalle ilgili konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün Orta Anadolu'nun ama hemen her yerinden olan sucukla alakalı yöresel bir festivalimiz var. Yaklaşık bugün 5'inci günü, dün konserimiz vardı, bugün de konserimiz var, bundan sonra vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. Sucuk ekmek olacak. Ayrıca yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz burada. Anadolu'nun o güzel, mistik havasını getiren tüm ürünlerimiz doğal ve organik olarak burada, vatandaşlarımızın hizmetinde. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın o yöresel ürünleri tatması, o kültürleri hatırlaması, onlara çabuk ulaşabilmesi. Ayrıca kendi aralarında, ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin birbirleri aralarında sosyalleşmesi, tanışmalarını istiyoruz. Gençler burada bizim için çok önemli, bizden konser istiyorlar. Onlar için konser düzenliyoruz. Herkesin imkanı olmayabilir, her yere gitmeyebilir. Hem konseri hem de yöresel ürünleri hemşehrilerimizin ayağına getiriyoruz" diye anlattı.

Festivalde Belediye Başkanı Hakan Bahadır, mangalın başına geçerek kendi eliyle sucuk pişirdi, sonra ekmek arasıyla vatandaşa dağıttı. - İSTANBUL