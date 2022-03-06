Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan, Ukrayna'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine gıda yardımı - Son Dakika
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Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan, Ukrayna'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine gıda yardımı

06.03.2022 03:07
Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan, Ukrayna'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine gıda yardımı

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından, Ukrayna'da mahsur kalan 82 Türk tır şoförüne yardım eli uzatılarak yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından, Ukrayna'da mahsur kalan 82 Türk tır şoförüne yardım eli uzatılarak yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, çatışmalar nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 10 gündür mahsur kalan 82 Türk tır şoförüne Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan yardım eli geldi. Başkonsolosluk tarafından, günlerdir sınır kapısında bekleyişlerini sürdüren tır şoförlerine yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

"Sınırdan geçişlerde yüklü araçlara izin vermiyorlar"

Ukrayna'da sınır kapısında yaşadıkları duruma tepki gösteren tır şoförleri ise, başlarından geçenleri ifade ederek Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan gelen yardımlar için teşekkürlerini iletti. Sınırda mahsur kalan bir şoför yatığı açıklamada, "Sınırdan geçişlerde yüklü araçlara izin vermiyorlar. Burada 7-8 gündür yatan araçlarımız var. Sadece boş araçları istiyorlar. Ne ileri gönderiyor ne geriye gönderiyor. Tampon bölgesinde şu an yüklü araçları bekletiyorlar. Ben 2 gündür buradayım. Yardımlar için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Mallarımız artık çürümeye başladı"

Sınırda mahsur kalan tır şoförleri arasında yer alan Hakan Pilati ise yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür Ukrayna'da olduklarını ve taşıdıkları malların artık tırlarda çürümeye başladığını belirterek, Türk yetkililerden yardım istedi. Pilati, "Mandalina ve limon yüklüyüm. Şu an çok arkadaşımız zor durumda. Bir an önce mallarımızı bozulmadan Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Yaklaşık 10 gündür Ukrayna sınırları içindeyiz, 4 gündür de sıradayız. Kaç günde geçeceğimizde belli değil. Mallarımız artık çürümeye başladı. Devletimizden sadece şunu rica ediyoruz. Bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyoruz" dedi.

"10 gündür bekleyen şoförler var "

Bir diğer tır şoförü Ramazan Demir ise, içinde bulundukları zor durumu aktararak, Başkonsolosluk tarafından kendilerine gönderilen yardımlar için teşekkürlerini iletti. Demir, "Bazı arkadaşlarımız 1 hafta 10 gündür bu kuyruktalar. En kısa zamanda konsolosluğumuzun ve Türkiye'nin bizi kurtarmasını istiyoruz. Yardımlar geliyor Allah razı olsun. Dün akşamda 12'de bize yardım geldi. Şoför arkadaşlar olarak hepinize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti. - ODESSA

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan, Ukrayna'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine gıda yardımı

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu'ndan, Ukrayna'da mahsur kalan Türk tır şoförlerine gıda yardımı - Son Dakika


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