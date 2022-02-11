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Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi

11.02.2022 09:27
Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi

Erzurum'da bulunan Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi.

Erzurum'da bulunan Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi. Çocuk dostu olarak tasarlanan duruşma salonunda mahkeme tarafından dolandırıcılık suçunun mağduru olan bir çocuğun beyanı, sanıkla yüz yüze gelmeden adli görüşme odasında uzman aracılığıyla alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından çocuk dostu bir uygulama daha hayata geçirildi. 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde yapılandırılmasına ilişkin model geliştirilmesine ve duruşma salonlarının çocuk dostu şekilde yeniden tasarlanmasına yönelik hedeflere yer verilmişti. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında pilot olarak Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi'nin Erzurum'da kurulmasına yönelik protokol imzalandı. Yürütülen çalışma sonucunda yapımı tamamlanan Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışı Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk gelen 20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu merkezde çocukların üstün yararını koruyacak şekilde tasarlanan duruşma salonu, adli görüşme odaları gibi fiziki alanların yanı sıra çocuk dostu uygulamalar gerçekleştiriliyor. Mahkeme tarafından dolandırıcılık suçunun mağduru olan çocuğun beyanının sanıkla yüz yüze getirilmeden Çocuk Adalet Merkezi'ndeki adli görüşme odasında uzman aracılığıyla alınmasına karar verildi.

Evinden ekipler tarafından alındı

Maruz kaldığı suçtan fazlaca etkilendiği, bu nedenle kendisine etkin destek hizmeti sunulması gerektiği değerlendirilen mağdur çocuk ve ailesi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün hizmet aracı ile uzman eşliğinde evinden alınarak Çocuk Adalet Merkezi'ne getirildi. Bu merkezde bulunan bekleme odasında uzman ile çocuk ön görüşme yaptı. Bu şekilde hem mağdur çocuğun stres ve kaygı düzeyi düşürüldü hem de yapılacak işlemle ilgili kendisine bilgi verildi. Sonrasında mağdur çocuk görüşme odasına alındı. Mahkeme tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görüşme odasına bağlanılarak beyanı uzman aracılığıyla alındı. Beyan işlemi tamamlanan mağdur çocuk, ailesi ile birlikte yine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün hizmet aracı ile uzman eşliğinde evine bırakıldı. Türkiye'de ilk olan çocuk dostu bu uygulama sayesinde hizmet aracıyla ulaşımı sağlanan mağdur çocuk, adliye ortamında duruşma sırasını beklemeden, duruşma ortamına girmeden uzman aracılığıyla beyanını verdi. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. - ERZURUM

Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi
Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi
Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi
Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi

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Erzurum, Türkiye, Adalet, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi - Son Dakika
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