Türkiye'nin yarış atları Sultan Alparslan diyarı Muş'ta kar üzerinde yetiştiriliyor - Son Dakika

Muş'ta kar üzerinde bin bir zorlukla yetiştirilen yarış atları, hipodromlarda boy göstermek için yarışlara hazırlanıyor.

Muş'ta 27 yıldır 2 bin dekar alan üzerinde at yetiştiriciliği yapan Dizdaroğlu At Çiftliği, 2,5 yaşına kadar bakımını yaptığı tayları bebek gibi büyütüyor. Günün ilk ışıklarıyla yem ve suları verilen atlar, günün 8 saatini kar üzerinde antrenman yaparak geçiriyor. Türkiye'deki 6 bin 500 çiftlik ve yetiştirici arasından 11. sırada yer alan çiftlikte, her yıl şampiyon atlar çıkarılıyor. Özenle yetiştirilerek ülkenin birçok hipodromuna gönderilen atların 2021 yılında 21 şampiyonluğu ve çok sayıda 2 ve 3.'lüğü bulunuyor.

"Karın üzerinde yetişen at daha başarılı oluyor"

Yetiştirdikleri atlarla ilgili açıklamalarda bulunan Dizdaroğlu At Çiftliği sahibi Haluk Dizdaroğlu, atalarının 300 yıldan bu yana Muş'ta yaşadıklarını ve 1926'dan sonra çiftçiliğe başladıklarını söyledi. 1995 yılında at işine girdiklerini anlatan Dizdaroğlu, "Şu anda at işini devam ettiriyoruz ve atlardan da memnunuz. 40 atımız şu anda çiftlikte olup, 20 tanesi de sahalarda koşuyor. Rakımın yüksek oluşu nedeniyle karın üzerinde yetişen at batıya gittiği zaman daha başarılı oluyor. Atlarımız Türkiye'de de derece yapmıştır. Dizdar Bey olsun, Deli Oğlan olsun, 49 olsun, Para Saçan olsun, bu atlarımız çok büyük başarılar elde etmiştir" dedi.

"Atlarımızın Türkiye genelindeki başarı ve kalitelerinden çok memnunuz"

Kar üzerinde yetiştirilen atların kemiklerinin sertleştiğine dikkati çeken Dizdaroğlu, "Böylelikle kemik erimesi önlenmektedir. Hayvan daha diri kalıyor. Sabah saat 08.00'den akşam 16.00'ya kadar dışarıda karın üzerinde atlarımıza ot verip besliyoruz. 16.00'dan sonra atları içeri alıyoruz. Yaz mevsiminde de atları hiç içeri almıyoruz. Çiftliğimizin mevcudu 2 bin dönüm üzerindedir. Hayvanlarımızı tritikale, yonca ve çayır otu yetiştirerek besliyoruz. Atlarımızın Türkiye genelinde hem başarılarından dolayı hem de kalitelerinden dolayı çok memnunuz. Çiftçilikte en iyi iş at işidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok başarılı bir grafik çiziyoruz"

Atları Muş'ta, Sultan Alparslan diyarında yetiştirdiklerini kaydeden Dizdaroğlu, "Karacabey ve Sultansuyu çiftlikleri at yetiştirmede Türkiye'nin en büyük çiftlikleridir. Türkiye'de 6 bin 500 tane yetiştirici var. Bunların içerisinde çiftliklerde dahil olmak üzere biz 11. sıradayız. Yani kendi yetiştirdiğimiz hayvanların sayısına göre Türkiye'de çok başarılı bir grafik çiziyoruz" dedi.

"Atlarımızı kar üzerinde sevgiyle besliyoruz"

2021'de Türkiye genelinde 21 tane birincilik ve çok sayıda 2 ve 3.'lük elde ettiklerini aktaran Dizdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayvanlarımızdan çok başarı elde ediliyor. Onun için bu işten memnunuz. At sayısını artırmayı düşünüyorum. Atlarımıza devamlı olarak üzüm ve şeker vererek, sevgiyle kar üzerinde besliyoruz. Onlarda bizi hiçbir zaman mahcup etmediler. Bize her zaman destek verdiler. Kendi kazançlarıyla kendi yemlerini, geleceklerini kendileri hazırlıyor. Atlarımız İstanbul, Ankara, Bursa, Adana gibi birçok yerde koşuyor. Türkiye'ye de üretimde katkıda bulunuyoruz. Biz atlarımızı burada yetiştirip, 2,5 yaşına getirdikten sonra sahaya gönderiyoruz. 3 yaşında da atlarımız sahada koşuya başlıyorlar." - MUŞ