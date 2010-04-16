Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile ticari işbirliği anlaşması imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Pakistan'ın Gujrat Sanayi ve Ticaret Odası (GCCI) heyeti, Kocaeli Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret etti.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu'nca Kocaeli'ye davet edilen 45 kişilik heyet, ilk olarak Gebze Organize Sanayi Bölgesini gezerek, burada faaliyette olan firmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra KSO'ya gelen heyeti, KSO Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ergüney karşıladı.

Konuk ekibe Kocaeli hakkında bilgi veren Ergüney, ziyaretin iki taraf için de faydalı olması dileğinde bulunarak, 'Özellikle küresel ekonomik kriz yaşanan dönemlerde bu tarz karşılıklı ziyaretlerin iki tarafa da fayda sağlayacağını düşünüyorum' dedi.

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bülent Karagöz, iki ülke arasındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığına işaret ederek, işbirliğinin Pakistanlı ve Türk işadamları sayesinde ekonomik işbirliğine dönüşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'İkili ilişkiler ancak ekonomik işbirliğiyle güçlenir' diyen Karagöz, şunları söyledi:

'Türkiye şu anda dünyanın en büyük 16. ekonomisi, önümüzdeki 10 yıl içinde de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflemiş bir ülke. Kocaeli ise Türkiye'deki sanayinin kalbi durumunda bir il, ekonomik ilişkilerinizin gelişmesi için en doğru adrestesiniz.'

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ-

GCCI Yönetim Kurulu Başkanı Muhammad Imtiaz Ahmed ise 3 gündür İstanbul'da olduklarını, İstanbul Ticaret Odası ve MÜSİAD ile önemli toplantılar yaptıklarını belirtti.

Kocaeli'den bir işadamının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Pakistan ziyaretinde yer aldığını anımsatan Ahmed, o ziyaret sırasında Kocaeli'ye davet edildiklerini, İstanbul programlarına Kocaeli'yi de ilave ettiklerini söyledi.

Ziyaretten son derece memnun kaldığını, Türkiye hakkında önemli bilgiler aldığını dile getiren Ahmed, 'Biz doğru adrese gelmişiz' dedi. Kocaeli'nin iş potansiyelinin fazla olduğuna işaret eden Ahmed, şöyle devam etti:

'Siz teknoloji bakımından üstünsünüz. Kocaeli'nin ekonomisi pek çok ülkeden büyük. Sizlerle kardeşiz ve ticaret yapmak istiyoruz. Fan, motosiklet, mobilya, inşaat malzemeleri, prefabrike yapı, seramik ve teknik seramik, PVC boru, plastik malzeme ve dünyaca ünlü pirincimizle tarım sektöründen temsilciler burada. Bu ziyaretle, 'Ürünlerimizi Türkiye'de nasıl tanıtabiliriz, ticaret hacmini nasıl genişletiriz, hangi ürünü burada satarız ya da buradaki teknolojiyi Pakistan'da nasıl üretebiliriz?' gibi soruların yanıtlarını bulacağımızı düşünüyorum.'

Pakistan'ın nüfusunun 170 milyon olduğuna, büyük bir insan gücü potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Ahmed, Pakistan'da yabancı yatırımcılara önemli teşvikler verildiğini, yani yabancı yatırımların risk altında olmadığını, bölgenin en ucuz işçiliğiyle Türk yatırımcısına ürün maliyetinin yüzde 25 daha az olabileceğini söyledi.

Ahmed, şunları kaydetti:

'Sizlere kapılarımızı açtık, şimdi siz bize ağabeylerimiz olarak yol gösterin, verdiğimiz imkanlardan faydalanın, Müslümanlar arasında ticaret gelişsin. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler şu anda düşük seviyede, artırmayı hedefliyoruz. İki ülke arasında 700 milyon dolar civarında olan ticaret hacmini 2 yılda 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Buradaki işadamlarını Pakistan'a yatırım yapmaya davet ediyoruz.'

Konuşmaların ardından çeşitli sektörlerden Pakistanlı 45 işadamı ile Türk işadamları ikili görüşmelerde bulundu.

(TE-MK-ABK) - KOCAELİ