Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
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Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor

14.03.2022 12:17
Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Donetsk'te yaşayan Türk aileler, Lviv'den kalkan otobüslerle Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Donetsk'te yaşayan Türk aileler, Lviv'den kalkan otobüslerle Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların 19'ıuncu gününe girerken ülkede bulunan Türk vatandaşlarının da tahliyesi devam ediyor. Ülkenin özellikle çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerinden çıkarak Lviv'e gelen Türk vatandaşları burada Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır bekletilen otobüslere binerek karayolu ile Türkiye'ye götürülüyor. Rusya'nın saldırılarından kaçarak tahliye otobüslerine ulaşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşıyor.

Çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Donetsk'ten ayrılarak tahliye edilmek üzere Lviv'e ulaşan Türk vatandaşı kadın yaptığı açıklamada, "Bize sahip çıktınız bizi buralara getirdiniz. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Oradan çıkabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Torunlarımla çıktım oradan Erzincan'da bulunan herkesten de Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Buraya gelip otobüsleri görünce ağladım" diye konuştu.

Savaşın yaşadıkları bölgeye yaklaştığını ve zor bir yolculuktan sonra Lviv'e ulaşabildiklerini belirten Şamil Süleymanli ise "Donetsk'ten geliyoruz. Savaş yakınlarımıza kadar gelmişti. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun bizi oradan çıkarttı. Yolculuğumuz trenle iki gün sürdü. Yakın arkadaşlarımızın evlerine bombalar düştü. Durum çok kötü. Savaş iyice yakınlaşmıştı bir saat sonra ne olacağı belli değildi" dedi. - LVİV

Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi devam ediyor - Son Dakika


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