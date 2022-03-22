Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor" - Son Dakika
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Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor"

22.03.2022 12:02
Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor"

Yerli ve milli korona virüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" dedi.

Yerli ve milli korona virüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" dedi.

Türkiye; dünyada korona virüse karşı aşı geliştiren sayılı ülkeler arasında yer alırken, aşının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nde Turkovac gururu yaşanıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli ve ekibi salgına karşı Turkovac'ı geliştirirken, Özdarendeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bilim Özel Ödülü verildi. Özdarendeli ve ekibinin her şeyi hak ettiğini söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısı Türkiye'nin, özelde de Erciyes Üniversitesi'nin gururu. Özellikle milli aşımızın ortaya çıkması ve covide karşı geliştirilmiş aşı kapsamında 10 ülkeden biri olmamız büyük bir gurur. Aykut Özdarendeli ve ekibi gerçekten her şeyi hak ediyor. O özverinin, çalışmanın karşılığını almaları da gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, Tıp Bayramı'nda Bilim Özel Ödülü verildi Aykut hocamıza. Aynı gün TÜBA ödülü de aldı Aykut hocamız. Bu ödülleri fazlasıyla hak etti, o bizim gururumuz. Hem Aykut hocamıza hem ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi'nin yeni başarılara imza atacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, 2015 yılında da dünyada hücre kültür temelli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) aşısının ilk patentini almıştı. - KAYSERİ

Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: Yeni başarılar bizi bekliyor
Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: Yeni başarılar bizi bekliyor

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Mustafa Çalış, TURKOVAC, Erciyes, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: 'Yeni başarılar bizi bekliyor' - Son Dakika


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