Tut'ta ilk wingsuit uçuşu, İrlandalı Moran 800 metreden atlayarak yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tut'ta ilk wingsuit uçuşu, İrlandalı Moran 800 metreden atlayarak yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlandalı Michel Moran, Adıyaman Tut'ta Hacımammet Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra 800 metre yükseklikte paraşütten ayrılıp wingsuitle serbest atlayış yaptı. Tut'ta ilk kez yapılan wingsuit uçuşunun ardından Moran, özel kıyafetiyle ilçe merkezindeki tarlaya indi.

İrlandalı Michel Moran, Adıyaman'ın Tut ilçesinde 800 metre yükseklikte yamaç paraşütünden wingsuit uçuşu (serbest atlayış) gerçekleştirdi.

Bugüne kadar çok sayıda yamaç paraşütü uçuşuna ev sahipliği yapan Tut ilçesinde ilk kez wingsuit uçuşu yapıldı. Ölüdeniz pilotlarından Ayşenur Katırcı ve İrlandalı Michael Moran, Tut ilçesinin bin 850 rakımlı Hacımammet Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülürken yamaç paraşütünden ayrılan İrlandalı Michael Moran, yerden 800 metre yükseklikte kendisini yere bıraktı. Özel wingsuit kıyafetiyle serbest atlayış yapan İrlandalı Michael Moran ilçe merkezinde bir tarlaya indi.

Michael Moran, yaptığı açıklamada, "Burası, uçuşa başlamak için mükemmel bir yerdi. İniş alanı da oldukça güzel. Herkes çok yardımcı oldu. Kalkış yapmak çok güzel. Özellikle orta seviyedeki pilotlar için her rüzgar yönüne uygun geniş bir alan bulunuyor. Yukarıya araçla çıkmak da kolay. Bu sayede, termik hava akımlarının uygun olmasını beklemek zorunda kalmadan kısa sürede birçok uçuş yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıAdıyamanGüncelYerelYaşamSporTutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
12:02
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:08:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Tut'ta ilk wingsuit uçuşu, İrlandalı Moran 800 metreden atlayarak yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei