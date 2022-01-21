Tuzla'da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler - Son Dakika

Tuzla'da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı. - İSTANBUL