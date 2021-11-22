Üye Girişi
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor - Son Dakika

Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor

22.11.2021 12:31
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor

Konya'da Osmanlı döneminde inşa edilen 3 asırlık tarihi taş fırını işleten 3 kardeş, 27 senedir geleneksel yöntemlerle ekmek yapıyor.

Konya'da Osmanlı döneminde inşa edilen 3 asırlık tarihi taş fırını işleten 3 kardeş, 27 senedir geleneksel yöntemlerle ekmek yapıyor.

Konya'da 339 yıl önce Osmanlı döneminde Vezir Ahmet Muhasip Paşa tarafından yaptırılan Kılıçaslan Meydanında bulunan tarihi taş fırını günümüzde Hüseyin Mısırlılar ve 2 kardeşi işletiyor. Üç kardeş, geleneksel yöntemlerle ekşi mayalı ekmek yapıyor. Günün ilk saatlerinde sıcak ve geleneksel lezzetlere uygun ekmekler müşterilere sunulmak üzere fırından çıkartılıyor.

"Biz bu fırında 6 kuşağız"

1682 yılında yapılmış taş ekmek fırınını iş yeri olarak kullandıklarını anlatan Hüseyin Mısırlılar, "Şimdi biz devam ettiriyoruz çalışmayı burada. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. 3 kardeş bu fırını çalıştırmaya devam ediyoruz. Belediyemiz sağ olsun bize her konuda yardımcı oluyor. Fırınımızın tadilatını, tamiratını da yapıyor herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Biz 6. kuşağız burada. Dedelerimiz dahi fırın ve ekmekçilikle uğraşıyordu. Bizden sonrakiler yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama onlar da şu anda ekmek üzerine çalışıyorlar" dedi.

"Yıllardır babamızdan gördüğümüz şekilde devam ediyoruz"

Ekmek hamuruna hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını anlatan Hüseyin Mısırlılar, "Biz de öncelikle lezzet önemli. Müşterilerimiz lezzete bakıyor. Çünkü ekşi mayalı, katkı kesinlikle kullanmıyoruz, normal tuz kullanırız. Biz yıllardır babamızdan gördüğümüz şekilde devam ediyoruz. Bize babamız nasıl gösterdiyse mesleği biz o şekilde devam ediyoruz. Müşterilerimiz de memnun. Onlar memnun olduğu müddetçe biz de memnunuz" diye konuştu.

Çok sayıda ekmek çeşidinin olduğunu ancak burada sınırlı olarak yaptıklarını anlatan Mısırlılar, "Tava ekmeklerimiz, cevizli, haşhaşlı ekmeğimiz var. Ekmek çeşidi aslında çok. Her türlü ekmeği yaparız ama burada alanımız ve fırınımız yeterli olmadığı için fazla ürün yapamıyoruz. Şu anda 20 çeşit ekmek yapıyoruz. Çavdarlı, yulaf, arpa, tam buğday, mısır ekmekleri üretiyoruz. Çay gevreği de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Her gün sabah sıcak ekmek almaya gelen Fuat Malkonlu, "10 sene oldu mu bilmiyorum ama devamlı buradan alıyorum ekmeği. Lezzeti ve damak tadı güzel oluyor. Ben Konya'da olduğum sürece her gün geliyorum. Köye giderken de toplu alıp gidiyorum" dedi.

Ekmeğin bayatlama yönünde de diğer ekmeklere göre daha dayanıklı olduğunu söyleyen müşterilerden Hulusi Çiçek de "Çabuk bayatlamıyor. Diğer ekmeklere göre lezzetli. Yaklaşık 10 senedir buradan ekmek alıyorum. Daha evvel başka yerde satış yerleri vardı, oradan alıyordum. Orası kapandıktan sonra buradan alıyorum" ifadelerini kullandı.

Sürekli ekmeği buradan aldığını ifade eden Mehmet Sütçü, "Buranın ekmeğini katkısız olduğu için tercih ediyorum, devamlı buradan alıyorum. Çok güzel, lezzetli, her gün buradan alıyorum" diye konuştu. - KONYA

Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor
Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor

Osmanlı, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor 12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası! 12:35 Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:39 Mezarlıktan gelen çığlık sesleri vatandaşları korkuttu: Ölüler bağırıyor
12:38 Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!
12:34 Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!
12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!
12:11 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
12:10 Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar
12:10 İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralan koca tutuklandı Uyuyan eşini 3 bıçak darbesiyle yaralan koca tutuklandı         
12:42
Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı! Asgari ücret tartışmasına restoran patronları da katıldı!         
12:38
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
11:43
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız         
10:19
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Üç asırlık taş fırında 3 kardeş geleneksel tadı bozmadan ekmek yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement