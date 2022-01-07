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Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak - Son Dakika

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

07.01.2022 10:31
Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için 675 bin TL + KDV olarak belirlenen yıkım ihalesine 1 milyon 710 bin TL + KDV teklif edildi.

İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için 675 bin TL + KDV olarak belirlenen yıkım ihalesine 1 milyon 710 bin TL + KDV teklif edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. Enkazın taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik vb. muhtelif malzemelerin satılması için kapalı teklif usulü düzenlenen ihaleye 11 firma teklif verdi. Kapalı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek teklifi veren 3 firma açık artırma usulü tekliflerini sundu. En yüksek 3 teklifin alındığı son turda yıkım ihalesine verilen en yüksek teklif 1 milyon 710 bin TL + KDV oldu. Büyükşehir Encümeni'nde ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak
Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak
Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

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Türk Lirası, Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak - Son Dakika
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