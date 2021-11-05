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Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi - Son Dakika

Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi

05.11.2021 11:27
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndan sertifika alan kursiyerler, kısa sürede iş sahibi oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndan sertifika alan kursiyerler, kısa sürede iş sahibi oluyor. Kimi hayallerini 50'sinden sonra verdiği radikal bir kararla gerçekleştiriyor, kimi açtığı iş yeri sayesinde kadın istihdamına katkı sağlıyor, kimi de lezzet ustası oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yetişmiş iş gücünü ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Meslek edinme amacıyla farklı branşlarda verilen eğitimlere katılan kursiyerler ise kısa zaman içinde iş kapılarını aralıyor. Kıymet Gökoğlan, Evrim Küçük ve Pınar Negis o isimler arasında yer alıyor.

"Tam dükkanımı kapatacaktım"

50 yaşındaki Kıymet Gökoğlan, meslek fabrikasının yoğun ilgi gören çiçekçilik kursuna katılıp hayatına yeniden yön verdi. Karabağlar'da Kıymetli Bahçe adında bir çiçekçi dükkanı olduğunu belirten Kıymet Gökoğlan, "Özel bir firmada yönetici olarak çalışıyordum. Firma el değiştirince hakkımızı alıp ayrıldık. Oturduğum evin balkonu çiçekçi dükkanı gibiydi. Sonra kızım 'Anne artık kendi işini kur. Sana çiçekçi dükkanı açalım' dedi. Büyük bir hevesle işe başladım; ama diğer çiçekçilerden çok tepki aldım. Motivasyonum düştü. Dükkanımı kapatmayı bile düşündüm. Pes etmek istemedim. Meslek fabrikası'nın çiçekçilik kursuna başladım. Orada buket yapmayı, çiçeklerin özellikleri ve dilleri başta olmak üzere hiç bilmediğim yeni şeyler öğrendim. Bu eğitim sayesinde profesyonelleştim ve iş potansiyelim arttı" şeklinde konuştu.

Evinin kirasını dükkan sayesinde ödediğini, kızını çiçekçilikten kazandığı parayla evlendirdiğini söyleyen Gökoğlan "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi.

Kurs bitiminden altı ay sonra iş yeri açtı

28 yaşındaki Pınar Nergis de meslek fabrikasının dikiş kursuna katılıp kendi işinin sahibi oldu. Kurs bitiminden altı ay sonra kendi dükkanını açtığını ve şimdi üç kadına istihdam sağladığını belirten Pınar Nergis, "Terziliğe sevdiğim kişilere bir şeyler dikerek başladım. Ev tipi makinalarla çalışıyordum; ama daha sonra çevremden aldığım olumlu dönüşlerle bunu profesyonel bir iş olarak yapmaya karar verdim. Çevrim içi platformda kendime bir site açtım ve oradan satışa başladım. Talep artınca ev tipi makinalarla bu işin olmayacağını anladım. Artık uzman olmak için eğitim almam gerekiyordu. Ben de meslek fabrikasının dikiş kursuna kayıt oldum. Kurs bittikten altı ay sonra da kendi dükkanımı açtım. Şu anda üç ev kadınına istihdam sağlıyorum. Bu benim için uzak bir ihtimaldi. Kurs merkezindeki eğitimden sonra kendime güvenim geldi ve başardım. Hem kadın hem de çocuk pijama takımları dikiyoruz. Onlar da ben de kazanıyoruz" dedi.

"Meslek fabrikası rehber oldu"

Muhasebeciyken meslek fabrikasının aşçılık kursuna katılan Evrim Küçük ise yoluna Özdere de beş yıldızlı bir otelde şef olarak devam ediyor. Meslek fabrikası ile tanıştıktan sonra profesyonel bir aşçıya dönüştüğünü söyleyen Evrim Küçük, "Kurs bitiminde CV'mi birkaç yere bıraktım ve Özdere'deki beş yıldızlı bir otel dönüş yaptı. Burada çocuk menüsü şefi olarak çalışıyorum. Meslek fabrikası yönümü belirlemede bana rehber oldu. Daha önce farklı alanlarda çalıştım ;ama gıda sektörünü ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu iş kollarını çok seviyorum. Sevdiğim işi yapmam gerektiğini artık kafama koymuştum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kadınların elinden tutuyor ve her türlü imkanı sağlıyor. Bir aile gibi oluyorsunuz. İş arama sürecimde de işe başlarken de hep yanımda oldu" dedi. - İZMİR

Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi
Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, Bahçe, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üç kadın hayalini meslek fabrikası sayesinde gerçekleştirdi - Son Dakika


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