Üç kıt'anın hükümdârı İnegöl'de - Son Dakika

Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 104'üncü yıl dönümü münasebetiyle İnegöl Belediyesi ile Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle Kent Müzesinde fotoğraf ve belgeler sergisi açıldı.

"Sultan 2. Abdülhamid Han" isimli fotoğraf sergisine İnegöllüler büyük ilgi gösterdi. Dualarla açılan sergide, 34 yaşında 34. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan ve devletin en buhranlı devrinde akıllıca yürüttüğü politika sayesinde 33 yıl devleti yönetmeyi başaran ulu hakan döneminde yapılanlar fotoğraf ve belgelerle anlatılıyor. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyyenin en mühim sultanlarından olan Abdülhamid Hanın adaletli devrini anlatan sergide, 161 fotoğraf ile Osmanlıca belge ve kartpostallar yer alıyor.

3 kıt'anın hükümdarı

İnegöl Kent Müzesinde 10 Mart tarihine kadar bir ay müddetle açık kalacak serginin açılışı bugün 14.00'da gerçekleştirildi. Aynı zamanda dijital platformlar üzerinden https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de yayınlanan serginin açılışı, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı'nın konuşması ile başladı. Abdülhamid Hanın 3 kıt'anın hükümdarı olduğunu ifade eden Turgay Yazıcı, "Dünyanın son cihan-şümül (evrensel) hükümdarı Sultan Abdülhamid Hanın vefatının bugün 104'üncü sene-i devriyesi. Bizler de İnegöl Belediyesi ile birlikte Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği olarak onun hatıratını yaşatmak maksadıyla bir sergi tertip etti. Sultan Abdülhamid Han 3 kıt'anın hükümdarıdır. Devletin en sıkıntılı döneminde 33 yıl boyunca ülkeyi adaletle idare eden, ülkenin imarına katkı sunan, sosyal ve iktisadi hayatına katkı sunan devrin en önemli siyasi padişahıdır" dedi.

"Abdülhamid Hanın hizmetlerinin iyi anlatılmasını istiyoruz"

En büyük arzularının Abdülhamid Hanın doğru bilinmesi olduğuna dikkat çeken Turgay Yazıcı şöyle konuştu:

"2018 yılında derneğimizi İnegöl'de kurduk. Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, Türkiye'de kurulan ilk dernektir. Bizler, milli tarih şuurunun mektebi olma yolunda ilerleyen, milli şuuru gelecek kuşaklara aktarmak isteyen, Kuva-i Milliye ruhuyla ilerleyen bir derneğiz. Biliyorsunuz Misak-ı Millinin de 102'nci yılı 17 Şubatta. Bu ruhla hareket eden bir topluluğuz. İnegöl olması da çok güzel, çünkü Ertuğrul Alayı bu coğrafyada kurulmuştur. Ertuğrul Alayı, o dönem padişahı koruyan en yakın koruma birliğidir. Söğüt ve Domaniç denir hep, ama bugün ifade edelim, İnegöl'de bu coğrafyalar arasında. O dönemde padişahı koruyan bir kitle buradan gitmiştir. Vatan için şehit olan atalarımızın bizlere bıraktığı miras olan vatan sevgisi, aslında en büyük gücümüz. 2200 yıllık devlet geleneğinin temsilcileriyiz. En büyük isteğimiz de Sultan Abdülhamid Hanın iyi hatırlanması. Yıllarca kızıl sultan olarak anlattılar. Onun yaptıklarının, devlet adamlığının iyi anlatılması ve bilinmesini istiyoruz. Özellikle siyasilerin ve mülki amirlerin o dönemi çok iyi okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok sıkıntılı bir dönem. Bugün de bizleri yalnız bırakmayan, aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Kıymetli bir sergi

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise, çok kıymetli bir serginin açılışı için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Abdülhamid Han, sözün bittiği nokta. Ulu Hakan, bizlere maalesef tarih kitaplarında dilimizin varmadığı kelimelerle öğretilen, fakat bugün çok şükür gerçek değerini görmeye başlayan 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Hanın 104'üncü vefat yıl dönümünde bir aradayız. Sultan Abdülhamid Han Derneği ile belediyemiz iş birliğinde açtığımız sergi çok kıymetlidir. Kent Müzemizde bir ay açık kalaca. Sergide 161 fotoğraf, Osmanlıca belgeler ve kartpostallar yer alıyor. Aynı zamanda müzemizde açılan 145'inci sergimiz bu. 34 yaşında padişah olup 33 yıl Osmanlı Devleti'ni yöneten bir padişah. Kendisi döneminde şehrimizde yapılan pek çok eser de halen hizmet vermekte. Katılan herkese teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Kur'an-ı kerim tilaveti ve dualar edildi. Ardından 161 eserin yer aldığı sergi gezilerek incelendi. - BURSA