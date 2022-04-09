Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar - Son Dakika
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Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar

09.04.2022 16:21
Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar

Niğde'de hayırseverler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında veresiye defteri silme geleneğini sürdürdü.

Niğde'de hayırseverler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında veresiye defteri silme geleneğini sürdürdü.

Üç hayırsever Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 50 ailenin bir bakkala olan borcunu ödedi. Merkez Selçuk Mahallesi'nde bakkallık yapan Zeki Şener, 3 yıldır Ramazan ayında hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin kendisine olan borçlarını ödediğini söyledi.

Şener, "Ramazan ayında yine hayırseverler geldi durumu zayıf olan ailelerin, öksüz, yetim, yaşlı, engelli, şehit yakını ailelerin dükkandan alışveriş yapıp yapmadıklarını öğrendi. Müşterilerimizden çalışanları seçtikten sonra bir ablamız geldi belirli bir rakamda yardımda bulundu. Diğer geri kalan veresiye alacakları da 2 hayırsever işadamı gelerek dükkanda yaklaşık 3 bin TL gibi bir rakamı sildirdiler. Biz de veresiye alışveriş yapan müşterilerimize ilettik, onların dualarını aldılar. Hayırsever insanlara teşekkür ediyoruz. Bu 3 yıldır devam ediyor. İnşallah diğer küçük esnaflarımıza da, köylere de, köy bakkallarına da giderler böyle yardımlarda bulunurlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - NİĞDE

Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar
Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar
Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar
Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar

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alışveriş, Selçuk, Niğde, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üç yıldır veresiye defterini sildiriyorlar - Son Dakika


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