Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

04.05.2022 14:59
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebilen Hayvanat Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uzun bir sürenin ardından bayram coşkusunun tekrar doyasıya yaşanması için Ramazan Bayramı'nda da yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, tesisleri ile de vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olarak hizmete verdi. 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan ve sadece 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden Sivaslı bir vatandaş Hayvanat Bahçesi'ni çok güzel bulduklarını belirterek, "Kayseri'nin bu park alanını gezmeye geldik, çokta güzel bulduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da ücretsiz yapmış, rahatça geziyoruz, teşekkür ederim" dedi. Hayvanat Bahçesi'nde birçok hayvanı ilk kez gören minik bir ziyaretçi ise Hayvanat Bahçesi'ni çok sevdiğini söyledi. İlk defa Hayvanat Bahçesi'ne geldiğine dile getiren bir vatandaş ise Hayvanat Bahçesi'nin çok güzel ve gezilecek bir yer olduğunu ifade ederek, uygulama için emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Hayvanat Bahçesi'nin Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları sevindirdi. - KAYSERİ

Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi
Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

YORUMLAR
500
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Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi - Son Dakika


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