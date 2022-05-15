Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

15.05.2022 16:11
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlara 16 bin adet ücretsiz fide dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlara 16 bin adet ücretsiz fide dağıtıldı. Vatandaşlar ücretsiz dağıtılan fidelerden alabilmek için kuyruk oluşturdu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde sebze üretiminin yaygınlaştırılması için vatandaşlara 16 bin adet domates, biber, patlıcan ve salatalık fidesi desteğinde bulunuldu. Bahşılı Belediyesi tarafından "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Meydanı'nda fideler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, sebze fidesi almak için sıraya girdi. Kamyondan dağıtılan binlerce fide, kısa sürede tükendi.

Üretimi güçlendirmek için her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Vatandaşlarımıza domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinden 10'ar adet dağıttık. Bu konuda ki halkımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Etkinliğimiz gayet güzel geçti. İlgi çok yüksekti. Şimdi tekrar yapacağız" diye konuştu. - KIRIKKALE

Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

YORUMLAR
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Kırıkkale, Domates, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ücretsiz olduğunu duyan koştu, 16 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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