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Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu - Son Dakika

Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu

11.11.2021 09:11
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu

Amasya Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ücretsiz spor özel yetenek kursları polis ve asker olmayı isteyen üniversite mezunu gençlere umut oldu.

Amasya Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği ücretsiz spor özel yetenek kursları polis ve asker olmayı isteyen üniversite mezunu gençlere umut oldu. Bu yıl kurslara katılan gençlerden 16'sı zorlu antrenmanlarda aldıkları eğitim sayesinde POMEM sınavını kazandı.

Kentte 5 yıldır düzenlenen kurslara yaklaşık bin genç başvurdu. İş bulmak ya da hayal ettikleri polislik ve askerliğe girebilmek için kurslara gelenlere uzman eğitmenlerin gözetiminde yapılan antrenmanlarda denge, dayanıklılık ile kuvvet eğitimleri verildi.

Girdiği KPSS sınavının ardından öğretmenliğe atanamayınca gönlünde yatan baba mesleği polisliğini yapmayı istediğini belirten Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunu Merve Bolattekin, "Polislik gönlümde yatan bir meslekti. Şansımı denemek istedim. Bu kursta ilk aylarda çok zorlandım. 9,10 kilo bile verdim. Çok yorucuydu. Ama sonunda değdi. Yozgat POMEM'i kazandım. Ülkemin herhangi bir şehrinde vatanıma, milletime hizmet etmek istiyorum" dedi. Liseden mezun olmasından itibaren polislik sınavlarına 6 kez girmesine rağmen kazanamazken yılmayıp hazırlıklarını sürdüren Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu Behlül Çelik ise üniversiteyi bitirdikten sonra POMEM sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Şeyma Nur Gezgin de yaklaşık 7 ay sürecek kursta en iyi şekilde hazırlanarak POMEM sınavına girmeyi planlandığını vurguladı.

Gençlerin eğitimi için akşam saatlerinde Amasya Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunu tahsis ettiklerine değinen Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, POMEM sınavlarını kazanan öğrencilerini kutlayıp antrenmanları sürdürenlere başarılar diledi.

5 yıldır düzenlenen kurslarda görev alan Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Davut, kursların ücretsiz olduğu duyan gençlerin çok şaşırdığını anlattı. Öğrencilerinin teşekkür ettiği Mustafa Gödek ise "Türk genci becerikli, bilgili ve saygılıdır. İlgilendiğin zaman bunun karşılığını almak çok kolay" diye konuştu.

Gödek, görev yaptığı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin de askeri okullar ve polis meslek yüksek okullarına hazırlanmak için bu antrenmanlara katıldıklarını ifade etti. - AMASYA

Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu
Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu

Üniversite, Amasya, Polis, POMEM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ücretsiz spor kursları üniversite mezunlarına iş umudu oldu - Son Dakika


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