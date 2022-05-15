Uçurtma şenliği izdihama dönüştü, eğlenmeye gelen çocuklar ezildi - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen uçurtma şenliğinde ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileleri izdiham oluşturdu. Uçurtma alabilmek için yaklaşık 1 saat sıcak altında çocuklarıyla birlikte bekleyen aileler, görevlilere tepki gösterdi.

Kastamonu'da Kadı Dağı Mevkisinde uçurtma şenliği düzenlendi. Şenlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz bir şekilde çocuklara uçurtma dağıtılacağı duyuruldu. Aileler, çocuklarıyla birlikte şenlik alanına geldi. Şenliğe havanın da güzel olması sebebiyle çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıcak altında çocuklarıyla birlikte uçurtmaların dağıtılması için bekleyen aileler, görevlilere tepki gösterdi. Uçurtmaların bir an önce dağıtılmasını isteyen aileler, ücretsiz dağıtılacağı duyurulan uçurtmaların dağıtılmaması üzerine görevlilerle tartıştı. Tepkiler sonrasında uçurtmaların dağıtımına başlanıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmaları almak isteyen yüzlerce aile ve çocuklar, izdihama sebep oldu. Dağıtılan uçurtmalardan alabilmek için çocuklar ve aileler, dağıtımın yapıldığı kamyonetin üzerine kadar çıktı. Görevliler ise uçurtmaları etrafa atarak dağıtmaya çalıştı. Bu sırada bazı çocuklar, oluşan izdihamda ezildi. Bir çocuk ise annesinin yanından kayboldu.

Şenlikte aileler, hem organizasyona hem de yetersiz kalan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

"Ben çocuğumun gözyaşı ile nasıl eğleneceğim"

Organizasyonun yetersiz kaldığını söyleyerek tepki gösteren Gülşen Çelik isimli vatandaş, "Çocuklarımızın ağladığı bir yerde şenlik olamaz. Burada bir şenlik yapılacaksa tutup bu uçurtmaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün önünde dağıtırsın. Herkes bu alana uçurtmasıyla birlikte gelecek. Millet ekmek kavgası gibi 10 paralık uçurtma için burada üst üste kavga ediyor. Görevli olmadığını söylüyor ama kamyonete çıkmış, dağıtmıyorum diyor. Kamyonete çıkıp uçurtmanın üzerine oturmuş, bunları dağıtmam benim diyor. Sana bu hakkı kim veriyor. Orada görevli yok mu? Görevli görevini düzgün yapmıyorsa organizasyonda sıkıntı var demektir. Güvenlikte yok. Millet burada üst üste, bir tek güvenlik yok. Bir tek siren çalındığını duydum, o da dağıtım bitince. Ben şenliğe gelmişim benim çocuğum ağlıyor, böyle şenlik mi olur. Hadi eğlenelim biz şimdi. Ben çocuğumun gözyaşı ile nasıl eğleneceğim" dedi.

Saat 13.00'da şenlik alanına geldiklerini fakat kimsenin ortada olmadığını söyleyen Funda Yıldırım ise, "Gerçekten çok ayıp bir şey. Rezilliğimizle kaldık. Çocuğumuz için 10 paralık uçurtmanın da derdinde değiliz. Keşki düzenli ve tertipli bir şeklide girişte herkese verilseydi. İlk girdiğimiz yerde ne tabela vardı, ne afiş vardı, burayı bulabilmek için üç kere aşağıya indik, üç kerede farklı bir yöne gittik" diye konuştu.

Uçurtma alamadığını söyleyen Furkan Kerim Yıldım, "Daha demin az kalsın eziliyordum. Zor kurtuldum. Bize uçurtma dağıtacağız dediler ama biz burada rezil olduk. 1 saattir biz burada güneşin alnında bekliyoruz. Uçurtmaları büyüklere verdiler ama bizlere vermiyorlar" şeklinde konuştu. - KASTAMONU