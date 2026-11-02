UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Stratejik ve ekonomik açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Bölgedeki bir ticari gemi kaptanının başka bir gemi tarafından "VHF Kanal 16" frekansı üzerinden yapılan acil durum (Mayday) çağrısını UKMTO'ya ilettiği belirtilirken, çağrıyı yapan geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğu aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. UKMTO bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli durum hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı.