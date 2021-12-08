Ukrayna Büyükelçi Vasyi Bodnar'dan 'Bayraktar Akıncı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçi Vasyi Bodnar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayi iş birliğinin Bayraktar Akıncı' insansız hava aracı gibi projelerle daha fazla arttırılması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle iki ülkenin sanayi alanlarını değerlendirecek olursak tamamlayıcı özellikleri taşımakla birlikte teknoloji paylaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Bunun en parlak örneği Ukrayna'nın motorları olan Akıncı'nın üretimidir. Eminim ki Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor" dedi.

Ukrayna'nın Afyonkarahisar Fahri Konsolosluğu açılış töreni gerçekleştirildi. Termal bir oteldeki programa, Büyükelçi Vasyi Bodnar'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz başta olmak üzere protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Gerçekleştirilen töreninin açılışında konuşan ve Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğine değinen Büyükelçi Bodnar, iki ülke arasındaki en önemli iş birliğinin ise savunma sanayi alanındaki iş birliği olduğunu hatırlattı. Bodnar, "İki ülke dostluğu sayesinde çok güçlü stratejik iş ortaklıkları gerçekleştireceğiz. Ukrayna ve Türkiye ticaret her gecen gün daha da artıyor. Şu anda 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaştı. İki ülke arasında var olan en büyük iş birliği alanı savunma sanayi alanındaki iş birliğidir. Bu alan ilişkilerimizde önce gelen alanlar arasında yer almakta. Özellikle iki ülkenin sanayi alanlarını değerlendirecek olursak tamamlayıcı özellikleri taşımakla birlikte teknoloji paylaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Bunun en parlak örneği Ukrayna'nı motorları olan Akıncı'nın üretimidir. Eminim ki Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor" dedi.

"Ekonomik etkileşimi de güçlendirmeyi ve derinleştirmeyi planlıyoruz"

Konuşmasında daha sonra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine değinen Bodnar şunları söyledi:

"İki ülkenin ayrıca bölgeleri arasında, Afyonkarahisar başta olmak üzere Ukrayna'nın bölgeleri arasında da iş birliğinin geliştirilmesi fahri konsolosumuzun yardımlarıyla böyle projeler bulacağız. Bu bağlamda bizlerde temasları geliştirmeyi ve ekonomik etkileşimi de güçlendirmeyi ve derinleştirmeyi planlıyoruz."

Açıklamanın ardından Ukrayna Büyükelçi Vasyi Bodnar, Erkan Güral'ın Ukrayna'nın fahri konsolosu olarak atandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR