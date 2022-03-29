Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı

29.03.2022 22:05
Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken bir yandan da bankalarda nakit para sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da bir yandan savaş devam ederken bir yandan da bankalarda nakit para sıkıntısı yaşanıyor.

Ukrayna'da savaş nedeniyle bazı banka şubeleri ve ATM'ler kullanılamaz hale geldi. Çatışmaların yoğun yaşandığı şehirlerde bankacılık işlemleri durdu. Odessa kentinde çoğu ATM çalışamaz hale gelirken, çalışan ATM'lerde ise para çekmek güçleşti. Özellikle sabah yapılan para transferi sonrası nakit paralar kısa sürede tükeniyor. - ODESSA

YORUMLAR
500
İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi! Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda anlaşamadık Fransız Decathlon, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı Fransız Decathlon, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

Ukrayna, Rusya, Savaş, ATM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı - Son Dakika


Son Dakika
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 22:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da ATM'de nakit para bulmak zorlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement