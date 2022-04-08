Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

08.04.2022 15:29
Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı.

Ukrayna'nın Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 44. günde devam ederken, Ukrayna'da yaşayan Müslümanlar tüm zorluklara rağmen Ramazan ayını idrak ediyor. Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

"Türkiye için, Ukrayna için dua ettik"

Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak. İnsanlar da cuma namazına gelmiş görüyorsunuz. Dua ettik tabi ki. Türkiye için, Ukrayna için dua ettik. Barış olsun, sakinlik olsun, insanlar kendi eski hayatlarına kavuşsun huzurla" diye konuştu.

"Ukrayna bizim toprağımız, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var"

Ukrayna'da yaşayan Suriye vatandaşı Abdulhamit Sanman ise, "Savaş ya da savaşsız, burası Ukrayna, bizim toprağımız, çocuklarımız burada. Bu ülkeye yükümlülüklerimiz var, bir görevimiz var, bizi besledi bu ülke. Biz bu ülkede eğitim gördük, daha önce de böyle yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ben aslen Suriyeliyim. Eve nereye dönülür? Burası zaten benim evim. 20 yıldır buradayım, burası benim evim, çocuklarım burada büyüdü" ifadelerini kullandı. - ODESSA

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Cuma, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da savaşın gölgesinde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika


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