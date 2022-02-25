Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev'de halka 18 bin otomatik silah dağıtıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelinde seferberlik ilanı sonrası halk Rus askerlerine karşı orduya katılmaya başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve çatışmaların sürdüğü Obolon semtinde halka kamyon arkasında silah dağıtıldı. Ukraynalılar kimlik ve belge sorulmadan teslim edilen silahları almak için sıraya girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev'de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı" dedi.

Ukrayna'da dün hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. - KİEV