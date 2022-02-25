Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı

25.02.2022 16:57
Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev'de halka 18 bin otomatik silah dağıtıldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelinde seferberlik ilanı sonrası halk Rus askerlerine karşı orduya katılmaya başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve çatışmaların sürdüğü Obolon semtinde halka kamyon arkasında silah dağıtıldı. Ukraynalılar kimlik ve belge sorulmadan teslim edilen silahları almak için sıraya girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev'de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı" dedi.

Ukrayna'da dün hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. - KİEV

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Silah, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da sokakta sivillere silah dağıtıldı - Son Dakika
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